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    電視說明會》廖先翔：蕭美琴被追殺是假新聞 罷團：到底哪國立委？

    新北市選舉委員會今天（16日）上午舉辦第12選區立委公辦電視罷免說明會，圖為國民黨立委廖先翔（左）與提案領銜人陳正敬（右）在說明會前先禮後兵，禮貌性握手。（記者俞肇福攝）

    新北市選舉委員會今天（16日）上午舉辦第12選區立委公辦電視罷免說明會，圖為國民黨立委廖先翔（左）與提案領銜人陳正敬（右）在說明會前先禮後兵，禮貌性握手。（記者俞肇福攝）

    2025/07/16 15:42

    〔記者俞肇福／新北報導〕新北市第12選區立委廖先翔罷免案，新北市選委會今天（16日）舉辦公辦電視罷免說明會。公民團體「七星齊心斷翔」領銜人陳正敬和廖先翔2人在說明會前首度碰面；陳正敬在中配6年改4年政策、白匏湖社宅開發案、核廢料放置議題，以及副總統蕭美琴出訪捷克被刺殺事件，砲火猛烈抨擊廖先翔究竟是哪國立委，廖先翔則多次以「造謠」「抹黑」並舉例駁斥，雙方均呼籲支持者7月26日出門投票。

    公辦電視說明會分2輪發言，順序都是領銜人陳正敬先發言，被罷免的廖先翔後發言，2人每次各發言12分鐘。

    陳正敬說，說明會前猜題，大概猜到廖委員要回應內容，所以比較有辦法接續攻防。只是，覺得滿可惜的還是廖先翔對話的對象，都還是賴清德總統。廖心裡只有賴總統跟民進黨，到底是誰心中只有藍綠，選民都看得很清楚。廖訴求的對象還是民進黨，不是選民。

    陳正敬表示，因為他是先攻，傳統上先攻比較不利，不過在這個不利的情況下，他一直想辦法要挽回頹勢。廖先翔後面也承認，他可能有沒有做好的地方。陳正敬說，志工都比他優秀，自己很榮幸擔任領銜人，很高興可以參加這場民主活動。

    廖先翔受訪時表示，很高興有機會針對這1年多來，罷免團體提出的指控，跟民眾澄清，也很高興很多議題獲得領銜人理解。問題既然都已經在說明會上澄清了，民眾在7月26日要做怎麼樣的選擇，應該非常的清楚。他重申，民主需要制衡，政府需要監督，7月26日請大家出來投票，投下不同意票，守護中華民國的憲政民主體制。

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