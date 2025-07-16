大罷免倒數 賴佳微加入「敲羅行動」喊話投同意罷免

前台中市議員賴佳微現身中六選區市場及路口助宣傳同意罷免。（圖：敲羅行動提供）

2025/07/16 14:37

〔記者蘇孟娟／台中報導〕大罷免7月26日投票倒數計時，罷免台中市第六選區國民黨立委羅廷瑋的罷團「敲羅行動」今出現特別的志工，前台中市議員賴佳微走進中六選區市場及街頭幫發文宣，號召民眾投同意免票下架不適任立委，強調「不能保持沉默，必須阻止更多人被虛假言行欺騙」；「敲羅行動」說，賴佳微經歷了不為人知的言語霸凌壓力與痛苦，感謝她勇敢站出來，也希望更多人看清真相，下架不適任立委。

賴佳微曾連任4屆議員，2019年前後與時任市議員的羅廷瑋有多起議事衝突，雙方互告，賴佳微指控羅廷瑋性騷擾，但不起訴或不成立，賴佳微遭羅廷瑋控告恐嚇危害安全罪等，則遭台中地方法院判處4月徒刑4月，可易科罰金，本屆議員落選之後賴佳微淡出政壇。

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今年大罷免各地風起雲湧，5月初賴佳微曝因明年底有議員與市長的選舉，不少人一再試圖探尋她的意向，她宣布不再參選，但仍會與大家繼續站在一起，為台灣的未來打拚奮鬥。

大罷免投票倒數計時，台中市罷免及反罷免宣傳如火如荼，賴佳微今現身中六選區市場及路口，化身志工宣傳投同意罷免票，引起關注。

「敲羅行動」指出，之前到第二市場陸掃宣傳時，巧遇賴佳微前往用餐，當時賴佳微默默加入志工宣傳罷免行列，後續再跟罷團詢問相關陸掃行動，賴佳微向罷團透露，不能保持沉默，必須阻止更多人被虛假言行欺騙，今日她以普通公民的身份再次站出來，加入中六罷團市場及路口罷免宣傳，向大家堅定呼籲「政治人物的本質，不能依外在人設評論」。

「敲羅行動」，指出，賴佳微經歷了不為人知的言語罷凌壓力與痛苦，感謝賴佳微克服自身傷痛勇敢發聲，也盼號召更多民眾7月26日投下同意罷免票，下架不適任立委。

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