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    旅日台灣人支持罷免 強調民主存亡關鍵時刻

    在日台灣人團體「全台連」16日發表聲明，支持大罷免活動。（全台連提供）

    在日台灣人團體「全台連」16日發表聲明，支持大罷免活動。（全台連提供）

    2025/07/16 13:23

    〔駐日特派員林翠儀／東京16日報導〕由在日台灣人團體組成的「全日本台灣連合會」（簡稱「全台連」），今天發布聲明，支持台灣的大罷免活動，並強調台灣的存亡，就在這次罷免投票，呼籲全球各地的台灣人，在7月26日，為了歷史與子孫，果斷投下「同意罷免」的一票。

    全台連是由於分布於日本各地近20個在日台灣人團體組成的連合會，在大罷免投票進入最後10天的倒數階段，他們發表聲明向來自台灣民間的罷免團體表示敬意，強調台灣的存亡，就在這次罷免投票，並明確表態支持「大罷免，大成功」。

    全台連也表示，旅日台灣人也將購買機票、台鐵車票、公車票、高鐵票，在罷免投票當天與罷免團體的夥伴們一同前往各地投票所。

    全台連的聲明全文如下：

    2025年7月26日，將舉行一場決定台灣命運的重大罷免投票。

    我們旅居日本的台灣人團體，向在這場歷史性抗爭最前線奮戰的台灣國內民間罷免團體的勇士們，致上最崇高的敬意與堅定的連帶之情。

    若這次罷免投票無法成功，盤據在立法院內的中國國民黨「媚中」立法委員將繼續操弄權力，隨心所欲地通過法案與預算。台灣社會將面臨更加嚴峻的自由與言論被剝奪的危機。而在更深一層，中國政府早已公開宣稱要對台灣人實施所謂的「再教育」政策，這已不再是遠方的恐嚇，而是迫在眉睫的真實威脅。

    台灣人，現在正是站出來進行罷免投票的時刻！

    請踴躍前往投票所，堅定不移地罷免那些迎合中國、危害民主的中國國民黨惡質立法委員。這神聖的一票，將成為全世界見證台灣人民悍衛自由、生命與未來的決心之證！

    我們從日本呼籲——

    全球各地的台灣人，請與您的朋友、同事、親人深入對話，分享這場罷免行動的重大意義，並在7月26日，為了歷史與子孫，果斷投下「同意罷免」的一票。台灣的民主命脈，繫於每一位台灣人的勇氣與行動之上。

    我們旅日台灣人也將購買機票、台鐵車票、公車票、高鐵票，與罷免團體的夥伴們一同前往各地投票所！

    台灣的存亡，就在這次罷免投票！祝大罷免，大成功！

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