傅崐萁搬救兵「韓國瑜花蓮掃街」 民進黨批「刻意升高藍綠對決」

傅崐萁批柯建銘想當立法院長，所以今天下午韓國瑜將到花蓮。（記者花孟璟攝）

2025/07/16 14:35

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮今天上午舉辦立委傅崐萁罷免案的公辦電視說明會，面對大罷免潮水來勢洶洶，傅崐萁在說明會後受訪時，痛批柯建銘推大罷免「就是想當立法院長」、以利民進黨推「軍事獨裁」，今天下午特別安排立法院長韓國瑜到花蓮，掃街與鄉親打招呼搏感情，民進黨新聞部副主任游本明反批藍「刻意升高藍綠對決」，強調花蓮公民才是最大咖，希望反罷免方好好傾聽民意。

花蓮板塊藍大於綠，雖然大罷免風潮下已有鬆動，但國民黨為了反罷免，今天下午3點將由立法院長韓國瑜到花蓮市重慶市場掃街，向花蓮人拜託投下不同意罷免，以免國民黨在立院失去關鍵席次。

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傅崐萁痛批，這次的大罷免由柯建銘來發動的，為了想要當立法院的院長，讓國會變成一言堂，成為國家的立法科、立法局，來實行這個「軍事統治獨裁」，請花蓮人必須站出來投下反對罷免票，才能讓國會民主的聲音繼續表達出來！

傅崐萁也說，今天下午3點韓國瑜院長也將到花蓮，與花蓮鄉親打招呼，希望大家攜手同心投下不同意罷免票，不但讓國家可以安定、大罷免亂象到此為止，更要守住花蓮明年起多出的161億元統籌分配稅款，改變後山缺乏資源的宿命。

對於藍營派出韓國瑜到花蓮，接下來支持罷免方是否有政壇大咖到花蓮站台也受關注。民進黨新聞部副主任游本明說，有別於傅崐萁刻意升高藍綠對決，民進黨還是要回歸由公民說明，為什麼罷免傅崐萁的理由，因為大罷免無關藍綠，｢花蓮公民就是最大咖的站台人物」。

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