為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    罷免投票7/26登場 竹檢查察妨害罷免執行小組揭牌

    新竹地檢署今天上午舉行「查察妨害罷免執行小組」成立揭牌儀式，正式展開查察妨害罷免工作。（圖由新竹地檢署提供）

    新竹地檢署今天上午舉行「查察妨害罷免執行小組」成立揭牌儀式，正式展開查察妨害罷免工作。（圖由新竹地檢署提供）

    2025/07/16 14:11

    〔記者廖雪茹／新竹報導〕台灣史上最大規模的罷免投票活動26日即將登場，「新竹雙罷」（罷免新竹市長高虹安和立委鄭正鈐）列入首波。新竹地檢署今天上午舉行「查察妨害罷免執行小組」成立揭牌儀式，正式展開查察妨害罷免工作，宣示「檢警調廉移」團結合作，展現共同查察不法的決心。

    揭牌儀式由新竹地檢署檢察長陳松吉主持，並邀請新竹市警察局長許頌嘉、新竹市調查站主任陳志成、新竹市政府政風處長陳文意、新竹市專勤隊長李安貴以及主任檢察官、檢察官與各單位代表等出席。

    陳松吉致詞指出，新竹市即將舉辦第11屆立法委員暨新竹市第11屆市長罷免案投票，並與多個縣市同步進行，將是台灣史上最大規模的罷免投票活動，備受社會高度關注。為維護罷免程序的合法、公正與順利進行，防制金錢、暴力、假訊息、賭盤及境外敵對勢力介入，最高檢察署4月2日指示該署成立查察妨害罷免專責小組。

    新竹地檢署6月30日召集轄內司法警察機關召開聯繫會議，研議查察重點。陳松吉強調，罷免投票是公民權利的展現，也是民主制度的核心，檢方將與各機關共同維護罷免活動的公平性與正當性，守護社會對民主法治的信賴。

    為強化查察能量並鼓勵民眾參與監督，新竹地檢署已設立分區查察檢舉專線：（03）667-7944及免付費檢舉電話：0800-024-099（撥通後請按4），提供24小時專人接聽與即時通報處理服務；另透過「竹檢反賄選」臉書粉絲專頁及各種宣導管道廣為宣導。

    陳松吉呼籲，若社會大眾發現妨害罷免、賄選、假訊息、暴力脅迫、賭盤操作或境外勢力介入等情事，請即檢舉；該署將秉持「依法嚴辦、迅速查察」原則，並嚴格保密檢舉人身分，全力查處不法。凡經查屬實且符合要件者，倘涉及境外勢力介入者，最高可核發2000萬元檢舉獎金；如屬選舉賭盤案件，最高也可核給500萬元獎金，以共同維護選舉公正與民主法治。

    新竹地檢署「查察妨害罷免執行小組」成立，宣示「檢警調廉移」團結合作，展現共同查察不法的決心。（圖由新竹地檢署提供）

    新竹地檢署「查察妨害罷免執行小組」成立，宣示「檢警調廉移」團結合作，展現共同查察不法的決心。（圖由新竹地檢署提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播