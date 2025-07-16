罷免投票7/26登場 竹檢查察妨害罷免執行小組揭牌

新竹地檢署今天上午舉行「查察妨害罷免執行小組」成立揭牌儀式，正式展開查察妨害罷免工作。（圖由新竹地檢署提供）

2025/07/16 14:11

〔記者廖雪茹／新竹報導〕台灣史上最大規模的罷免投票活動26日即將登場，「新竹雙罷」（罷免新竹市長高虹安和立委鄭正鈐）列入首波。新竹地檢署今天上午舉行「查察妨害罷免執行小組」成立揭牌儀式，正式展開查察妨害罷免工作，宣示「檢警調廉移」團結合作，展現共同查察不法的決心。

揭牌儀式由新竹地檢署檢察長陳松吉主持，並邀請新竹市警察局長許頌嘉、新竹市調查站主任陳志成、新竹市政府政風處長陳文意、新竹市專勤隊長李安貴以及主任檢察官、檢察官與各單位代表等出席。

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陳松吉致詞指出，新竹市即將舉辦第11屆立法委員暨新竹市第11屆市長罷免案投票，並與多個縣市同步進行，將是台灣史上最大規模的罷免投票活動，備受社會高度關注。為維護罷免程序的合法、公正與順利進行，防制金錢、暴力、假訊息、賭盤及境外敵對勢力介入，最高檢察署4月2日指示該署成立查察妨害罷免專責小組。

新竹地檢署6月30日召集轄內司法警察機關召開聯繫會議，研議查察重點。陳松吉強調，罷免投票是公民權利的展現，也是民主制度的核心，檢方將與各機關共同維護罷免活動的公平性與正當性，守護社會對民主法治的信賴。

為強化查察能量並鼓勵民眾參與監督，新竹地檢署已設立分區查察檢舉專線：（03）667-7944及免付費檢舉電話：0800-024-099（撥通後請按4），提供24小時專人接聽與即時通報處理服務；另透過「竹檢反賄選」臉書粉絲專頁及各種宣導管道廣為宣導。

陳松吉呼籲，若社會大眾發現妨害罷免、賄選、假訊息、暴力脅迫、賭盤操作或境外勢力介入等情事，請即檢舉；該署將秉持「依法嚴辦、迅速查察」原則，並嚴格保密檢舉人身分，全力查處不法。凡經查屬實且符合要件者，倘涉及境外勢力介入者，最高可核發2000萬元檢舉獎金；如屬選舉賭盤案件，最高也可核給500萬元獎金，以共同維護選舉公正與民主法治。

新竹地檢署「查察妨害罷免執行小組」成立，宣示「檢警調廉移」團結合作，展現共同查察不法的決心。（圖由新竹地檢署提供）

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