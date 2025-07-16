新竹雙罷交鋒！罷團批親共踐踏主權 鄭正鈐反轟綠營一言堂

新竹雙罷電視公辦說明會今舉行，被罷免人鄭正鈐稱若大罷免成功將沒收選舉，國會將成綠營一言堂。（記者洪美秀翻攝）

2025/07/16 12:57

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市是這次大罷免中全國唯一立委、市長雙罷，新竹市選委會今天上午舉辦國民黨立委鄭正鈐罷免案電視公辦說明會；罷免領銜人戴振博猛攻鄭正鈐與中共眉來眼去，涉及中資等國安爭議；鄭正鈐也反擊遭抹黑、抹紅，民進黨是當家鬧事，大罷免就是奪權、清算，打壓監督政府的力量；雙方火藥味十足。

戴振博提到，鄭正鈐劣跡斑斑，與其他藍營立委聯手強行通過國會擴權法案，過程充滿瑕疵，鄭與中國共產黨友好，與中國國台辦私下互動，是踐踏台灣主權。此外，鄭還接受中國競選物資，傳送政府檔案到國台辦，甚至向廠商索賄供養助理，這些已遭台北地檢署分案調查，鄭也被列為被告。

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戴振博說，鄭正鈐涉違反國安法、貪污等罪，罷團近期向北檢交付鄭正鈐的中國製競選小物，然而，鄭擁有多支手機與line帳號，近期卻開始刪除帳號，疑似湮滅證據，籲鄭誠實面對司法。並列舉藍白立委修正財劃法，但此法通過後，影響中央政府擴大租金補貼、育兒津貼等攸關民生重要政策，批藍白毀憲亂政，配合中共，目的是讓台灣內耗，進而弱化國力。

鄭正鈐則說，大罷免是破壞民主，也是報復仇恨動員，民主制度應被尊重，罷免不是選後報復工具，不是選輸就翻桌，而他的個人司法爭議，有待法院去做出評斷，而非特定人士的片面之詞。而他被罷免的原因不是問政失職，而是勇於提出竹市人要的法規，藍營推動財劃法修法，也推動普發現金1萬元、5天假「還假於民」等政策，若大罷免成功，這些都恐將被沒收。

他稱罷團對他抹黑、抹紅，總統賴清德打算將非我族類的「雜質」打掉，搭配柯建銘提出刑法100條要將在野黨關起來，一旦立院陷入綠營一言堂，對台灣民主政治將造成莫大傷害與影響。

新竹雙罷電視公辦說明會今舉行，罷團領銜人戴振博批鄭正鈐親共踐踏台灣主權。（記者洪美秀翻攝）

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