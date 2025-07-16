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    首頁　>　政治

    史書華批葉元之1年上565次通告 通告費比立委本薪高

    國民黨新北市立委葉元之出席立法委員罷免案公辦電視說明會。（記者賴筱桐攝）

    國民黨新北市立委葉元之出席立法委員罷免案公辦電視說明會。（記者賴筱桐攝）

    2025/07/16 12:35

    〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市第11屆立法委員罷免案公辦電視罷免說明會今天登場，被罷免的第7選區國民黨立委葉元之和「板橋大刪元」罷團領銜人史書華都到場參與，史書華批評，葉元之2023年總共上565次通告，通告費比當議員和立委的本薪高，分明是「脫口秀演員」；葉元之駁斥，2023年他還是議員，拿這當作罷免立委的理由，形同「拿明朝的劍斬清朝的官」，兩人隔空交戰，火藥味濃厚。

    史書華質疑，葉元之對選民不忠，選民經常看到葉在電視節目上出現，統計2023年總共上565次通告，領取的通告費可能比當議員和立委本薪還高，不論哪一台有線電視或網路直播都看得到人，但是國會看不到，葉元之在節目上的表現到底是立委，還是脫口秀演員？

    對於被批未問政，葉元之反駁說，他是國會評鑑優良立委，質詢次數名列前茅，「如果我都不開會，我怎麼質詢？」日前民進黨立委黃捷陪罷團掃街，指他都沒去開會，結果一查立法院網站，他的質詢次數126次、黃捷只有54次，這樣叫沒開會，那黃捷都在睡覺嗎？還是你的專長是開鎖，不是開會？

    史書華第2輪陳述再質疑，雖然葉元之在國會出席率高，但是經常簽到完就跑掉，比如1個學生到校率百分之百，但是10分鐘後就翹課去網咖或打球，這樣叫有上課嗎？如果簽到後跑掉，當下不去領資料、也不知道開什麼會就舉手表決，就算在立法院也沒用。

    葉元之回嗆，「如果我簽名就跑掉，要怎麼質詢？隔空質詢還是視訊質詢？」罷團領銜人已證明他問政認真，還要持續凹到底，民進黨立委蘇巧慧的質詢次數還不到他的3分之1，沒有問政的人老是喜歡說別人沒問政，他覺得很無奈。

    公民團體「板橋大刪元」領銜人史書華出席立法委員罷免案公辦電視托明慧。（記者賴筱桐攝）

    公民團體「板橋大刪元」領銜人史書華出席立法委員罷免案公辦電視托明慧。（記者賴筱桐攝）

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