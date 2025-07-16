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    化身「演員」聽不懂英文鬧投票所 麥玉珍在意新住民選民無通譯

    麥玉珍化身演員，下場當一名「違規民眾」邊講電話邊進投票所，立刻遭現場人員阻擋。（記者孫唯容攝）

    麥玉珍化身演員，下場當一名「違規民眾」邊講電話邊進投票所，立刻遭現場人員阻擋。（記者孫唯容攝）

    2025/07/16 14:47

    〔記者孫唯容／台北報導〕大罷免投票進入最後倒數，立法院內政委員會今（16）日舉辦「中山區公所罷免案投開票所規劃」考察，中選會主委李進勇、立委許宇甄、麥玉珍、徐欣瑩、高金素梅等人出席，會中區公所人員現場實地演練，從投票到開票的全過程，豈料結束演練後，麥玉珍說要和工作人員演練一次錯誤的時候，怎麼處理，隨後化身演員，下場當一名「違規民眾」邊講電話邊進投票所，立刻遭現場人員阻擋，麥玉珍又以「聽不懂英文」為由，繼續不配合，最後工作人員以比手畫腳後，才讓麥玉珍甘願下台。

    許宇甄則指出，麥玉珍在意的是有沒有通譯的部分，自己有提議給中選會主秘，不可能每個地方都有通譯，是否有可能在中選會，讓通譯人員在現場，遇到情況馬上通電話跟新住民說明，這點提供給中選會參考。

    麥玉珍特別指定場景是進入投票所前，並指定要有警察跟兩位現場工作人員陪演，她模擬自己是新住民，一邊講電話、一邊打算走進投開票所，現場人員立刻阻擋，並以「投票時間已過」，將麥玉珍請回，不過麥玉珍不放棄再度接近投開票所，隨後工作人員宣導「進入投票所（手機）要關機，或是放在門口手機放置籃」。

    下秒麥玉珍又出招，連續猛回「我聽不懂你在說什麼」，工作人員表情尷尬再重複說一次規定，另一人上場救援用英文溝通不能帶手機，沒想到麥玉珍竟回「我聽不懂英文」，現場人員只好比手畫腳，告訴麥玉珍不可以攜帶手機進入投票所，麥玉珍才甘願下場。

    麥玉珍解釋自己這場演出，是因為演練時工作人員沒有規劃「將手機放在手機籃」的部分，自己聽不懂英文、中文，「但是我是新住民，我也可以投票，這要怎麼處理？是用手語嗎？只有用這個方式處理嗎？」台灣有30幾萬個新住民，不是用手就可以比的。

    麥玉珍化身演員，下場當一名「違規民眾」邊講電話邊進投票所，立刻遭現場人員阻擋。（記者孫唯容攝）

    麥玉珍化身演員，下場當一名「違規民眾」邊講電話邊進投票所，立刻遭現場人員阻擋。（記者孫唯容攝）

    立法院內政委員會今（16）日舉辦「中山區公所罷免案投開票所規劃」考察，會中區公所人員現場實地演練，從投票到開票的全過程。（記者孫唯容攝）

    立法院內政委員會今（16）日舉辦「中山區公所罷免案投開票所規劃」考察，會中區公所人員現場實地演練，從投票到開票的全過程。（記者孫唯容攝）

    立法院內政委員會今（16）日舉辦「中山區公所罷免案投開票所規劃」考察，會中區公所人員現場實地演練，從投票到開票的全過程。（記者孫唯容攝）

    立法院內政委員會今（16）日舉辦「中山區公所罷免案投開票所規劃」考察，會中區公所人員現場實地演練，從投票到開票的全過程。（記者孫唯容攝）

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