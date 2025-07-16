林德福缺席電視說明會 領銜人朱頭皮自彈自唱罷免訴求

林德福罷免案電視罷免說明會登場，領銜人朱約信唱歌表達訴求。（記者陳奕劭攝）

2025/07/16 13:28

〔記者陳奕劭／新北報導〕距離首波藍委大罷免投票日倒數10天，選戰日漸白熱化，今天（16日）舉行林德福罷免案電視罷免說明會，立委林德福未出席。罷免領銜人朱約信（朱頭皮）自彈自唱對表達罷免林德福的訴求，見證民眾稱讚「手語老師好厲害」。

朱約信表示，當初罷免林德福不被看好，但志工們一張一張蒐集連署書，終於化不可能為可能，感謝民眾願意相挺，感恩雙和罷團付出。鄉親說「阿福伯」做人實在、服務很好，上網搜尋「林德福」，只見記者描述，「林德福在立院配合黨團，在其他公眾議題毫無聲音」，可見他是沒內涵、專業的立委，選民不會「阿福伯」服務處違建就罷免，但他支持黨團總召傅崐萁惡搞，就值得一張同意罷免。

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他指出，林德福自稱通過《青年發展基本法》，但在國會多年只剩這法案能說嘴，反倒證明他有多偷懶。其實，雙和的林德福與張智倫只是小奸小惡，但國民黨才是最大的問題。

朱約信說，不久前罷團在四號公園舉辦反共音樂會，看見老兵們在八二三砲戰英勇抗戰反共的事蹟，就連身為台獨份子的自己也感動不已，也對現在親共的國民黨感概萬千，傅崐萁在中國親共，國民黨竟然沒有一人勸阻。最後，朱約信唱起「假立委親共匪、假立委通共匪」，呼籲大家支持罷免。

朱約信唱起「假立委親共匪、假立委通共匪」，呼籲大家支持罷免。（記者陳奕劭攝）

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