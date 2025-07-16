罷免失敗國會恐淪中國「立法局」美律師返台籲：下架紅色立委

反共護台聯盟今舉行「海外挺罷免，堅定投同意」記者會，並由來自巴拉圭的江昭萱（左一）、北加州黃淑芬（左二）、英國周順興（右二）、美東許家誠（右一）等人表達意見。（記者田裕華攝）

2025/07/16 12:42

〔記者林哲遠／台北報導〕首波大罷免將在7月26日舉行投票，在美國執業的律師許家誠今日出席「海外挺罷免，堅定投同意」記者會，除了痛批藍白立委翁曉玲、黃國昌等人屈從於國民黨團總召傅崐萁之下，毫無法律人的價值，更示警，若罷免失敗，立法院恐淪為中國的「立法局」，他呼籲台灣人用同意票告訴紅色立委，背棄民意就要下台。

反共護台志工聯盟上午召開「海外挺罷免，堅定投同意」記者會並邀請20位來自美國、歐洲、南美洲、澳洲等地的僑胞現場參與，共同表達僑界對罷免案的高度重視與支持。

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在美國紐約州執業的律師許家誠指出，他前兩天剛從紐約飛回來，選區是北市大安藍委羅智強，回來目的只有一個，就是和大家一起罷免失職的國民黨立委。身為海外遊子，搭機回來不辛苦，辛苦的是在台灣日夜守護台灣民主的大家。

「是你們的努力讓我們看到一個心痛現實，最大在野黨的國民黨竟甘願做紅色代理人，替外國勢力發聲！」許家誠說，美國與其他民主國家對中國滲透早已有警覺，中共會先分化、最後進行控制，若台灣人掉以輕心，恐無法逆轉。

許家誠痛批，國民黨、民眾黨立委把立院變成沒有邊界的權利怪獸，違憲擴權、侵害人民自由隱私、毫無理由凍結政府預算，甚至想要限制人民罷免權，直接複製香港「國安法」手段，把民主變成破壞民主工具，白委黃國昌、藍委翁曉玲、吳宗憲這些法學專家屈從於傅崐萁之下，在他們身上看不到法律人應有的憲法價值，更毫無受到憲法意識的牽引。

「政府想強化國安，藍白卻多次聯手擋下國安法案」，許家誠批評，藍白欲推動縮短中配取得國籍年限、不在籍投票等，都是在步步鬆動台灣民主防線，讓中國更容易介入台灣社會運作、選舉，讓我國憲法所保護的價值觀因此葬送。

許家誠強調，若這次罷免失敗，立法院恐淪為中國的「立法局」，如果把紅色立委作為正在蔓延的病毒，罷免就是治療的方式，懇請大家站出來，用同意票告訴紅色立委，背棄民意就要下台，這並非對於哪個黨派的鬥爭，而是台灣人守護自由生活方式的底綫。

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