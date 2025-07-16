國民黨喊話中台灣再贏一次！台中推「總級大選級」反罷免護盤

國民黨罷免投票前黃金週推出「總統大選級」陣容反罷。（圖：國民黨台中市黨部提供）

2025/07/16 13:23

〔記者蘇孟娟／台中報導〕首梯大罷免立委726投票倒數計時，投票前超級黃金週，國民黨要為被罷免的台中國民黨立委廖偉翔、黃健豪、羅廷瑋等3人護盤，排出「總統大選級」規格，19日將推出「中台灣再贏一次」反罷造勢晚會，「藍營一姊」台中市長盧秀燕合體中部9位藍委，包括國民黨主席朱立倫、立法院長韓國瑜、台北市長蔣萬安等大咖也將齊聚，並有民眾黨主席黃國昌再現身「藍白合」。

7/19罷團推嘉年華會

相關於藍營大陣仗，台中罷免市區藍委3罷團包括「展翅廢翔」、「斷健行動」及「敲羅行動」，超級黃金週目前訂19日參與在台中市文心森林公園推出的「台中轉運市集—文森草皮 Chill 一夏」活動，以闖關遊戲、免廢贈物市集、泡泡劇場、魔術表演等野餐嘉年華形式，號召公民7月26日投同意罷免票挺大罷免大成功。

請繼續往下閱讀...

台中市首輪入列大罷免投票的藍委包括廖偉翔、黃健豪、羅廷瑋等3人，向來被視為是盧秀燕子弟兵，盧秀燕身為「藍軍一姊」，更被不少藍營期待是問鼎2028年總統大選的重要人選，加上中五選區是她的本命區，台中市立委罷免選情被視為一級戰區，「輸不得」壓力大，選前黃金週，國民黨台中市黨部在市政路、黎明路口「交六廣場」推出萬人反惡罷晚會，打出「中台灣再贏一次」口號，預計號召數萬人到場力挺。

這場反罷晚會將集結中台灣包括台中、南投、雲林等面臨被罷免的9位藍委合體，台中市除上述3人外，包括楊瓊瓔、顏寬恒及江啟臣，另有南投縣馬文君、游顥及雲林縣的丁學忠等9人。

助講陣容大咖盡出，除盧秀燕自己助講外，立法院長韓國瑜將再度上陣，藍白兩黨主席朱立倫、黃國昌也到場再推「藍白合」，藍營縣市政府首長包括台北市長蔣萬安、基隆市長謝國樑、南投縣長許淑華及雲林縣長張麗善也將同台，另有戰鬥藍發起人趙少康及前台中市長胡志強等人，以堪稱「總統大選級」助講規格護盤。

台中市區3罷團投票前黃金週以野餐嘉年華活動號召公民挺罷免。（圖：取自展翅廢翔臉書）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法