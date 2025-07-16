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    返台挺罷免！海外僑胞：掀倒31親中、爛藍委 台灣才會好

    反共護台聯盟舉行「海外挺罷免，堅定投同意」記者會，分別由海外歸國代表來自巴拉圭江昭萱（左一），北加州黃淑芬（左二），英國周順興（右二），美東許家誠（右一）向選民喊話。（記者田裕華攝）

    反共護台聯盟舉行「海外挺罷免，堅定投同意」記者會，分別由海外歸國代表來自巴拉圭江昭萱（左一），北加州黃淑芬（左二），英國周順興（右二），美東許家誠（右一）向選民喊話。（記者田裕華攝）

    2025/07/16 12:27

    〔記者林哲遠／台北報導〕首波大罷免將在7月26日舉行投票，多位海外台僑今日召開記者會呼籲台灣人一同在當日投下同意罷免。1名71歲從南美洲返台的僑胞今日透過台語向選民喊話，台灣人應站出來，把這些不適任、親中、爛立委罷免掉，台灣人的稅金有必要養這些親中、共匪立委嗎？拜託大家一起把31位立委都掀倒，台灣才會好。

    反共護台志工聯盟召開「海外挺罷免，堅定投同意」記者會並邀請20位來自美國、歐洲、南美洲、澳洲等地的僑胞現場參與，共同表達僑界對罷免案的高度重視與支持。

    71歲的江昭萱從巴拉圭返台，江指出，他的戶籍罷區為北市港湖立委李彥秀，今天國會亂象讓住在海外的鄉親相當擔心，過去所有立委從未像本會期一樣如此毀憲亂政、通匪、亂刪預算，像這樣的國會，無論如何都要返國罷免。

    「最好是把31位立委都掀倒！台灣才會好。」江昭萱說，他看到由年輕人組成的公民團體自連署至今已有半年多，他們不為名利，在炎熱的街頭還被反罷免的人攻擊、言語羞辱，自己看到這些年輕人的精神相當感動。

    江昭萱呼籲，所有台灣人站出來，把這些不適任、親中、爛立委都罷免掉，不要讓他們如此囂張，不然像國民黨團總召傅崐萁帶團去中國，回來台灣後就把國會亂搞。台灣人的稅金，難道有必要養這些親中、共匪立委嗎？拜託大家7/26大罷免、大成功。

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