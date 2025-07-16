公辦說明會罷團上台傅崐萁就離席！領銜人李美玲批「看不起公民」

傅崐萁只有自己在台上時，人會在說明會場，等罷免領銜人上台就馬上離席。（翻攝說明會直播）

2025/07/16 12:39

〔記者花孟璟／花蓮報導〕第11屆立委花蓮縣選區傅崐萁罷免案今天辦公辦電視說明會，罷團由罷傅領銜人李美玲進行說明，但會後受訪時，李美玲對傅崐萁的表現「非常失望」！李美玲說，罷免的理由傅崐萁一題都沒回答，甚至輪到她上台說明時，傅崐萁就在台下消失了，等她時間到傅崐萁才會再出現，顯示這種立委完全不想聽民意！

傅崐萁對此回應，公民團體的罷免理由竟然是說，自己推動花東快、環島高鐵、國道六號是錯誤的，這竟然是罷免傅崐萁的理由，大家能接受嗎？希望罷免亂象到此為止。

請繼續往下閱讀...

至於被公民團體質疑中途離席，不聽領銜人說明意見，傅僅表示「每個公民都有發表意見的權利」，沒有正面回應。

李美玲在說明會後受訪強調，今天本來是被罷免的傅崐萁立委很好的說明機會，也很希望傅能就罷免理由好好的說明，一開始就希望傅不要問A答B，但傅崐萁今天在說明會上的表現真的令公民非常的失望。

李美玲說，傅崐萁幾乎全程在上歷史課，完全沒有回應公民的提問，抓住民進黨猛批中央政策，至於公民提罷免他的理由，傅沒有一題有回答，所以他們感到非常的失望。

李美玲強調，在她上台說明時，傅崐萁沒有在台下聽，只要自己一上台，傅崐萁人就走掉不見了，質疑傅「不願意聽公民的聲音、看不起我們這些小小的公民」。她認為，公民才是主人，希望傅崐萁可以認知到這一點，因為她並不是一個人，而是代表了花蓮罷免區3萬多個寫下罷免同意連署的公民領銜人，傅該有基本的尊重，「花蓮人也應該都知道啦，他很少能夠尊重別人」，光憑這點大家就能看清楚，這樣的立委真的不適合花蓮。

罷免傅崐萁領銜人李美玲說，傅崐萁答非所問，甚至她一上台，傅崐萁就中途離席，非常不尊重人。（記者花孟璟攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法