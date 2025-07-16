公佈廉政署公文字號打臉竹市府 林志潔：罷免濫用公權力的高虹安與鄭正鈐

公佈廉政署公文字號打臉新竹市府，新竹市雙罷免總部發言人林志潔稱民眾黨立委及竹市府法治觀念薄弱，籲726罷免濫用公權力的高虹安與鄭正鈐。（資料照）

2025/07/16 14:37

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市雙罷免總部發言人林志潔昨天發文稱已收到廉政署回覆公文認證高虹安市府違反行政中立，且廉政署已將相關事證送地檢署，新竹市府發聲明指控是造謠及不實指控，今天又有民眾黨立委在國會質詢廉政署官員，稱廉政署不是行政中立的主管單位，對此，林志潔批民眾黨與新竹市府的法治教育薄弱，稱認定事實和主管機關是兩件事情，能否做某種法律的判斷，與是否為主管機關，沒有必然關係。

林志潔舉例說，檢察官可以認定某機關或某人違反個資法，但個資法的主管機關不是法務部而是國發會（之後是個資保護委員會專責）。又法官可以認定專利侵權，但專利法主管機關是經濟部智慧財產局而不是司法院。廉政署負責維護調查公務廉潔，有調查公部門是否有濫用公家資源、是否有公器私用、是否有違反利益衝突、是否有圖利他人的權責，本來就可以調查，也是廉政的義務，這就是設置廉政官和政風的目的。

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她說，有民眾黨立委質詢法務部此案，但此案廉政署已將相關情資移送地檢署，就偵查中個案質詢並不適當，難道民眾黨立委是要施壓法務部和廉政署嗎？她也公佈收到的回覆函文字號是廉政字11412015470號，因基於檢舉內容涉及公益，她才向各界說明檢舉結果。並痛批停職的高虹安和代理市長邱臣遠，利用公家資源反罷免，還用官網直播反罷免宣講，市民都一清二楚新竹市府違反行政中立不知檢討反省，請市民726站出來罷免視法律為無物，濫用公權力的高虹安與鄭正鈐。

公佈廉政署公文字號打臉新竹市府，新竹市雙罷免總部發言人林志潔稱民眾黨立委及竹市府法治觀念薄弱，籲726罷免濫用公權力的高虹安與鄭正鈐。（照片取自林志潔臉書）

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