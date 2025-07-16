丁學忠罷免案電視說明會 罷團領銜人痛斥「忘了人民是頭家」

罷團領銜人王國維批已沒時間讓丁學忠當完立委任期。（擷取雲林縣選委會影片）

2025/07/16 12:37

〔記者李文德／雲林報導〕雲林縣選舉委員會今（16）日至25日播出丁學忠罷免案公辦電視罷免說明會，罷團領銜人王國維批，丁是黨意委員，沒有自己思想與主見。他所投的每一票、每一個法案都是跟著黨意走。雖然是中華民國立委，卻永遠把國民黨放在國家之上，已沒時間讓他當完任期。

王國維批，藍白立委上任來提出各種違憲法案，以「國會改革」之名，行「擴權」之實，更杯葛大法官人事案使憲法法庭陷入停擺，丁學忠跟著政黨政治鬥爭，甚至選上忘了人民是他的頭家，打壓人民基本公民權，強行通過全球唯一連署檢附身分證影本的規定。

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王國維說，丁學忠委員政見寫著「反對巧立名目編列特別預算」，卻支持連署花東三法、強硬通過《財劃法》修正案等錢坑、搶錢法案，破壞國家財政紀律，號稱反對編列特別預算的丁一聲不吭，如今行政院預算出現缺口，被迫刪減雲林縣一般性補助款37.6億元，絕少不了他的責任。

王國維說，丁身為立委政策與實際執行層面都一知半解，連官員解釋都聽不懂，問政表現乏善可陳。根據統計他的質詢率倒數第二，暴力場面從不缺席，嚴重破壞雲林形象。立委一年半以來最認真投入竟是「反罷免」，公民團體二階還沒送件時，反罷宣傳車跑遍大街小巷，罷免團體也是選區選民，是他該謙卑服務的對象。

王國維強調，唯有罷免不適任立委才能真正重回正軌，立法院不是職業訓練所，沒時間與空間讓丁當完4年任期，請大家一起出來投票。

當時請假的丁學忠透過臉書貼出影片，他表示，上任已為海線鄉鎮爭取56億元建設經費，推動《財劃法》修法，讓雲林每年可多149億，爭取高鐵雲林站每週新增20班次，爭取提高公糧收購價。他尊重民主制度也不怕監督，但這場罷免沒有正當性，且罷免理由不是我貪汙失職，也不是違法。立委本來就要監督政府為民出聲，不然怎麼叫民主。726，一定要出門投票。

雲林縣選委會表示，電視說明會即日起至25日在北港、佳聯有線電視03頻道，每日10至11、19至20時播出，選委會YouTube頻道同步上傳，民眾可前往觀看。

丁學忠在自己臉書專頁發影片，細數上任表現，更批這場罷免沒正當性。（記者李文德攝）

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