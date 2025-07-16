還在謠傳罷免沒通知單？李進勇斥「適可而止」：把人都當盤子？

中選會主委李進勇今天應立法院內政委員會邀情視察台北市中山區罷免投票規劃，他再度強調駁斥謠傳，強調法律規定罷免也有投票通知單，「聽不懂的永遠就是聽不懂，但是要適可而止」。（記者孫唯容攝）

2025/07/16 12:26

〔記者孫唯容／台北報導〕大罷免進入最後倒數10天，立法院內政委員會今（16）日安排考察台北市「中山區公所罷免案投開票所規劃」，中選會主委李進勇、立委許宇甄、麥玉珍、徐欣瑩、高金素梅等人出席。李進勇致詞時表示，近日還有網路謠言「以往選舉有投票通知單，但是這次罷免投票沒有」，「我已經『有喙講甲無瀾』（有嘴說到沒口水）」，法律規定在投票日前2天以前，必須把投票通知到送到家，民眾不必懷疑，「聽不懂的永遠就是聽不懂，但是要適可而止，把我們的老百姓都當作盤子？」

至於還有網路傳言說「本次投票箱改為紙箱票匭」，李進勇表示，紙箱票匭從2014年就開始使用，當年採用有當年的道理、因素，這些考慮因素應該與政黨無關，「因為當年採用紙箱票匭的政黨，現在也已經不是執政黨，但是現在的執政黨也繼續使用紙箱票匭」；至於紙箱票匭能像謠傳中的會「藏票」嗎？李進勇表示，根本不可能，因為組裝箱子前都需要經過公開的展示，並邀請民眾共同見證。

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針對有傳言指出有部分投開票所，因為罷免投票拒絕出借場所？李進勇說明，並未接到反映說有很多地方不願出借，為了配合選民的投票習慣，所以希望各地的選委會能夠協調鄉鎮市區公所，每次都依照過往習慣設為投開票的地點設置投開票所，「當然沒有辦法每年都百分之百一樣」，這不是今年才如此，往年也如此。

李進勇也說，有些出借的民房屋主因為基於各自考量沒辦法再出借，當然要尊重，有部分是借用廟宇，像今年8月23日也要投票，不過隔天8月24日是農曆7月1日，廟宇可能要舉行法會，所以無法出借，但這都是少數、極少的，中選會也會予以公告，投票通知單上也會有詳細的地址，請大家多多注意。

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