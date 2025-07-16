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    賴總統8月將訪巴拉圭中國國台辦跳腳 王定宇：中共急了

    總統賴清德8月將出訪巴拉圭，中國國台辦今跳腳並批評「過境竄美」，民進黨立委王定宇指出，中共此舉反而證明台灣外交路線上走對了，在國際上已被尊重。（王定宇辦公室提供）

    總統賴清德8月將出訪巴拉圭，中國國台辦今跳腳並批評「過境竄美」，民進黨立委王定宇指出，中共此舉反而證明台灣外交路線上走對了，在國際上已被尊重。（王定宇辦公室提供）

    2025/07/16 12:02

    〔記者方瑋立／台北報導〕我南美友邦巴拉圭總統貝尼亞（Santiago Peña Palacios）近日宣布總統賴清德8月將到訪，中國國台辦今（16）日在例行記者會上跳腳稱堅決反對「過境竄美」，要求美方謹慎處理。對此，民進黨立委王定宇今天說，中共急著跳腳是因習近平失去面子、唾面自乾的阿Q精神，利用媒體放「川習會」消息，除顯示台灣外交路線走對了，也凸顯出台美關係與美中關係是互不干涉的2條平行線。

    巴拉圭總統貝尼亞宣布我國總統賴清德將於8月到訪，外傳將規劃過境美國紐約與達拉斯。中國國台辦發言人陳斌華今天在例行記者會上稱，堅決反對美國與台灣任何形式的官方往來，以及賴清德「過境竄美」。

    陳斌華聲稱，美方應恪守「一中原則」與中美三個聯合公報規定，慎之又慎處理台灣問題，不向「台獨分裂勢力」發出任何錯誤訊號，「倚美謀獨」枉費心機、注定失敗。他並向巴拉圭喊話「認清大勢」，慎重處理涉台問題，早日加入「中拉友好」合作的大家庭。

    對此，民進黨立委王定宇今天向媒體說，總統府並未對外確認賴總統行程，中共卻最先跳腳，急著透過媒體釋放消息聲稱美方擬在賴總統過境前舉行「川習會」，意圖淡化過境意義，掩蓋其焦慮情緒，這種阿Q精神，簡直是唾面自乾。

    王定宇強調，台灣與美國的關係、美中關係，是互不干涉的兩條平行線，美方不會與中國協商台灣議題，也不會因中國壓力影響對台軍售，美台合作建立於共同價值，雙方在軍事、區域安全、經貿與科技上都是緊密夥伴。川習會若登場也將聚焦芬太尼毒品走私、中國非法移民、長臂管轄、科技竊密與貿易逆差等美中雙邊問題，與台無涉之外也再次證明「台灣跟中國根本互不隸屬」。

    「我們走自己的路、保護自己的家園，和世界交朋友，這是台灣人的驕傲」，王定宇說，中共此舉反而證明台灣外交路線上走對了，在國際上已被看見、被尊重。

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