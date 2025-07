視察電巴、HIS計畫 林佳龍：巴拉圭堅定挺台是台灣最大後盾

外交部長林佳龍(左)14日在巴國衛福部長芭蘭(右)陪同下,視察醫療資訊管理效能提升計畫執行情形。(圖擷取自林佳龍臉書)

2025/07/16 12:25

〔記者黃靖媗/台北報導〕外交部長林佳龍率團訪問台灣南美洲友邦巴拉圭,在14日行程尾聲出席「電動巴士先導計畫」(Plan Piloto),並視察醫療資訊管理效能提升計畫(HIS)推動成果。林佳龍表示,巴拉圭在國際場域堅定支持台灣的情誼,是台灣繼續前進的最大後盾,台巴將共同在「Taiwan can help, Paraguay can lead」願景下,讓台巴友誼茁壯永續。

林佳龍14日首先出席「電動巴士先導計畫」,聽取台灣成運公司與巴國公共工程部交通次長費南德斯(Emiliano Fernández)簡報營運規劃,並於當日下午,與訪團一行前往巴拉圭呼吸疾病及環境醫院,在巴國衛福部長芭蘭(María Teresa Barán)陪同下,視察醫療資訊管理效能提升計畫執行情形,並捐贈BENQ手持式超音波設備,強化當地醫療資源。

林佳龍回顧,賴清德前年8月以特使身分出席巴國總統貝尼亞就職典禮,提出在2至3年內將巴國公立醫院HIS系統覆蓋率達到100%的目標;在駐巴大使韓志正及外交團隊、國合會技術團全力投入之下,目前該計畫已導入巴拉圭1033間公立醫療機構,覆蓋人口超過75%,預計於明年上半年達成100%全國覆蓋率。

林佳龍強調,台灣未來也將協助巴國興建「亞松森綜合醫院」,持續深化雙邊醫療與公衛合作,也特別感謝巴拉圭政府及芭蘭長期以來在國際場域堅定支持台灣,「這份情誼,是台灣繼續前進的最大後盾」,台灣與巴拉圭將持續在醫療、科技、教育、能源與經濟發展等領域擴大合作,共同在「Taiwan can help, Paraguay can lead」願景下讓台巴友誼茁壯永續。

外交部長林佳龍代表捐贈BENQ手持式超音波設備給友邦巴拉圭,強化當地醫療資源。(圖擷取自林佳龍臉書)

