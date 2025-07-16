視察電巴、HIS計畫 林佳龍：巴拉圭堅定挺台是台灣最大後盾

外交部長林佳龍（左）14日在巴國衛福部長芭蘭（右）陪同下，視察醫療資訊管理效能提升計畫執行情形。（圖擷取自林佳龍臉書）

2025/07/16 12:25

〔記者黃靖媗／台北報導〕外交部長林佳龍率團訪問台灣南美洲友邦巴拉圭，在14日行程尾聲出席「電動巴士先導計畫」（Plan Piloto），並視察醫療資訊管理效能提升計畫（HIS）推動成果。林佳龍表示，巴拉圭在國際場域堅定支持台灣的情誼，是台灣繼續前進的最大後盾，台巴將共同在「Taiwan can help, Paraguay can lead」願景下，讓台巴友誼茁壯永續。

林佳龍14日首先出席「電動巴士先導計畫」，聽取台灣成運公司與巴國公共工程部交通次長費南德斯（Emiliano Fernández）簡報營運規劃，並於當日下午，與訪團一行前往巴拉圭呼吸疾病及環境醫院，在巴國衛福部長芭蘭（María Teresa Barán）陪同下，視察醫療資訊管理效能提升計畫執行情形，並捐贈BENQ手持式超音波設備，強化當地醫療資源。

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林佳龍回顧，賴清德前年8月以特使身分出席巴國總統貝尼亞就職典禮，提出在2至3年內將巴國公立醫院HIS系統覆蓋率達到100%的目標；在駐巴大使韓志正及外交團隊、國合會技術團全力投入之下，目前該計畫已導入巴拉圭1033間公立醫療機構，覆蓋人口超過75%，預計於明年上半年達成100%全國覆蓋率。

林佳龍強調，台灣未來也將協助巴國興建「亞松森綜合醫院」，持續深化雙邊醫療與公衛合作，也特別感謝巴拉圭政府及芭蘭長期以來在國際場域堅定支持台灣，「這份情誼，是台灣繼續前進的最大後盾」，台灣與巴拉圭將持續在醫療、科技、教育、能源與經濟發展等領域擴大合作，共同在「Taiwan can help, Paraguay can lead」願景下讓台巴友誼茁壯永續。

外交部長林佳龍代表捐贈BENQ手持式超音波設備給友邦巴拉圭，強化當地醫療資源。（圖擷取自林佳龍臉書）

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