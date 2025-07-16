「護國大遶境」週六重返立院！楊大正、拍謝少年火熱開唱

反共護台志工聯盟今天舉辦「護國保台晚會」宣傳記者會，由聯盟發言人婷婷（左）與廖芝晏（右）分別說明。（記者田裕華攝）

2025/07/16 11:39

〔記者林哲遠／台北報導〕大罷免首波投票7月26日登場，反共護台志工聯盟今日召開記者會宣布，將於7月19日號召青鳥、追星人、保台香燈腳們赴立法院外舉辦「護國大遶境-護國保台晚會」，當晚表演團體卡司除了有董事長樂團、大支、滅火器樂團主唱楊大正外，更有獨立樂團裝咖人、拍謝少年，盼民眾一同參與活動，並於7月26日出門投下同意罷免票，讓國會回到正軌、讓台灣繼續穩健前行。

反共護台聯盟指出，主辦的「護國大遶境」活動，從7月4日於花蓮出發後，雖然中間遇到丹娜絲颱風影響，於7月11日台中重新出發後，行經苗栗、新竹、桃園、雙北各縣市，預計將在本週六7月19日抵達終點青島東路與濟南路的晚會現場。

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針對7月19日晚會「護國大遶境-護國保台晚會」，聯盟發言人婷婷說明，為了重現去年青鳥行動的盛況，這次晚會將採雙舞台形式，預計在濟南路與青島東路架設舞台，希望號召所有參與這次護國大遶境的「保台香燈腳」，以及過去參與青鳥行動的「追星人」帶著大家的手燈，一同來參與這場晚會。

主辦方強調，他們選在青島東路與濟南路舉辦晚會，目的就是要重現一年前所有公民們聚集在這裡，控訴藍白在野黨所主導的國會擴權法案，不僅侵害台灣的憲政體制，更破壞民主程序，導致後續一連串的荒唐作為，因而引發了這次的「大罷免」行動。

反共護台志工聯盟將於7月19日在立法院外舉辦「護國大遶境-護國保台晚會」。（反共護台聯盟提供）

反共護台志工聯盟將於7月19日在立法院外舉辦「護國大遶境-護國保台晚會」。（反共護台聯盟提供）

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