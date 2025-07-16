林右昌批普發現金「買空賣空公開買票」 斥國民黨「了尾仔囝」

基隆護國大遶境從慶安宮出發，沿途有許多民眾加油呼應。（記者盧賢秀攝）

2025/07/16 12:38

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆「護國大遶境」今天（16日）上午出發，民進黨秘書長林右昌點名國會亂象，也批國民黨為搶救大罷免，在立法院強行違背預算法通過普發現金1萬元，強迫行政院編2300億元預算，「國民黨就是在用你的錢再買你的票」，過去國民黨還要花黨產來買票，現在直接買空賣空，畫了一個大餅。

基隆「護國大遶境」今天從慶安宮集結出發，林右昌、民進黨副秘書何博文與多位黨公職都出席，要給公民團體嚴實的後盾。沿途有許多民眾揮旗高喊「大罷免大成功」。

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林右昌除了細數過去立法院的亂象，現在的立法院已經不是大家所引以為傲的中華民國的立法院，現在立法院幾乎成為是中共的立法局，在藍白聯手之下，台灣的一個立法院已經變成是遂行中國的一個想法的一個平台，通過違法亂政法案，日前通過普發現金1萬元，要花國庫2300億就是最好的一個例子，這就是大罷免的重要原因。

林右昌希望大家認清，現在普發現金1萬元，「就是在用你的錢買你的票」，過去國民黨還要花黨產來買票，現在直接買空賣空，還畫了一個大餅，立法院強行違背預算法的規定，強迫行政院編列2300億預算，這在過去是從來沒有發生過的事情。

林右昌強調，藍白兩黨這麼急得在7月26日投票前強行透過這樣的一個法案，國民黨就是在行政策買票，而且這一次更誇張，這一次是連2300億這個錢這個預算到底在哪裏都不知道，所以有很多人講，說國民黨是「了尾仔囝」（台語，敗家子），把台灣的資產把它花光掏空

希望不管是藍、是白、是國民黨、是民衆黨的一個支持者，大家能夠看到台灣現代民主的危機，能夠投下同意罷免票。

民進黨秘書長林右昌批國民黨買空賣空，拿人民的錢公開買票。（記者盧賢秀攝）

民眾製作各種道具參加護國大遶境。（記者盧賢秀攝）

基隆護國大遶境從慶安宮出發，沿途有許多民眾加油。（記者盧賢秀攝）

民眾製作各種道具參加護國大遶境。（記者盧賢秀攝）

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