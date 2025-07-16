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    國民黨組發會：每個投開票所2人 1.2萬志工投入監票

    國民黨組發會主委、立委許宇甄則指出，國民黨有安排監票志工，在5947個投開票所一個地方派2人，預計動員1.2萬人。（記者孫唯容攝）

    國民黨組發會主委、立委許宇甄則指出，國民黨有安排監票志工，在5947個投開票所一個地方派2人，預計動員1.2萬人。（記者孫唯容攝）

    2025/07/16 12:30

    〔記者孫唯容／台北報導〕大罷免進入最後熱戰，倒數10天就要投票，立法院內政委員會今（16）日舉辦「中山區公所罷免案投開票所規劃」考察，中選會主委李進勇、立委許宇甄、麥玉珍、徐欣瑩、高金素梅等人出席；國民黨組發會主委、立委許宇甄則指出，國民黨有安排監票志工，在5947個投開票所一個地方派2人，預計動員1.2萬人。

    針對媒體詢問2024年總統大選時，國民黨動員5萬人組成監票部隊，如今國民黨各縣市黨部、組發會多人遭羈押，是否還會有監票部隊？對此，許宇甄則表示，這是我國民主史上第一次大規模的罷免選舉，有24個立委選區跟1個新竹市長選區要進行罷免，總共有5900多個投開票所要進行投開票。

    許宇甄指出，中國國民黨還是會安排監票志工，就是外部監票志工，在每個投開票所來進行監票的動作，他們有非常多志工，雖然現階段國民黨同仁很多人不方便，但是國民黨很多志工，還有很多的志願來幫忙監票的人，甚至還有還有這個監票聯盟也跟他們反映，說大家可以一起合作，所以個人認為就是監票的部分，應該不會有太大的問題，「今年還是會有監票志工，我們以5900多個投開票所，至少1個投開票所會有兩個人，就大概有12000人左右。」

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