張智倫缺席電視說明會 領銜人送「用心良苦」：面對質疑不敢回應

罷免領銜人李天羽送給張智倫一首改編版「用心良苦」。（記者陳奕劭翻攝）

2025/07/16 12:19

〔記者陳奕劭／新北報導〕距離首波藍委大罷免投票日倒數10天，選戰日漸白熱化，今天（16日）舉行張智倫罷免案電視罷免說明會，立委張智倫未出席。罷免領銜人李天羽送給張智倫一首改編版的「用心良苦」，「你說你想要逃，偏偏注定要落腳，補助沒了，預算也沒了，空心的國會，我們還要不要？」

被問張智倫未出席政見發表會，李天羽受訪說，她不感到奇怪，國民黨常對公民造謠、抹黑，面對質疑卻不敢回應，這是他們一貫的調性，藍營不願說明，證明她們說對了。

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李天羽在說明會表示，張智倫成為舉手部隊，只站在國民黨利益，他支持硬過財政收支劃分法，導致新北的人均預算遠低於台北等城市，更有癱瘓中央政府施政的意圖；面對剴剴案社會悲劇，理應擴大社會安全網，但張智倫卻砍相關預算，更刪除監察院的經費，簡直是特權階級剝削庶民生活。

她指出，張智倫攻擊民防單位，更刪除國防相關預算，讓國軍戰爭時手無寸鐵，還與立委傅崐萁去北京拜訪中國全國政協主席王滬寧，他們的存在已嚴重影響台海、國安問題。

李天羽強調，罷免是為了愛，志工遍及各行各業，不屬於任何政黨，面對國民黨蠻橫硬過三大惡法卻不回頭是岸，他們忍無可忍站出來，初衷是為了守護台灣，希望國會通過更好的法案，讓人民過上好的生活。

李天羽強調，罷免是為了愛，志工遍及各行各業，站出來是為了守護台灣，希望國會通過更好的法案，讓人民過上好的生活。（記者陳奕劭攝）

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