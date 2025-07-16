新竹雙罷說明會交鋒！領銜人逐項數罪狀 鄭正鈐辯稱罷免無正當性

新竹雙罷公辦說明會領銜人戴振博細數罷免鄭正鈐理由，籲市民26日站出來投罷免同意票。（記者洪美秀攝）

2025/07/16 12:00

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市第11屆立委罷免案公辦電視說明會今天（16日）上午舉行國民黨立委鄭正鈐罷免案說明會，「新竹雙罷」領銜人戴振博會前受訪，呼籲市民26日站出來投同意罷免，下架不適任、親中的立委鄭正鈐與市長高虹安。立委鄭正鈐上午抵達會場前受訪稱，他覺得罷免確實不合理，呼籲市民要勇敢地站出來投下不同意罷免。

罷免鄭正鈐說明會在今天上午10點30分播出，新竹市長高虹安罷免案公辦電視說明會將在今天下午1點30分舉行。

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「新竹雙罷」領銜人戴振博會前受訪表示，希望透過說明會讓所有市民知道為什麼要罷免已被停職的市長高虹安、立委鄭正鈐，他們有太多爭議，高虹安因貪污被判刑7年4月，鄭正鈐涉嫌違反國安法、反滲透法，甚至被指控貪污索賄，他除了向市民報告，也將這些資料送交司法單位，呼籲市民26日站出來投同意罷免，下架不適任、親中的立委與市長。

立委鄭正鈐在會前稱，會在說明會上讓市民知道過去1年多在立法院裡面通過哪些好的法案，希望能夠被落實下來，而不是被民進黨給沒收。對面對罷免案，鄭正鈐也回應，碰到了就去面對，這就是正能量，但他覺得罷免確實不合理，且違反民主價值，也破壞台灣長期建立出來的民主、倫理價值。他認為這次罷免確實不合理，無奈是會有一點點，但碰到了，還是會以最大的正能量去面對，也希望民衆能夠了解這場罷免當中它的不正義、不公平、不道義的地方。

媒體問及接下來10天，會做哪些選舉準備？鄭正鈐表示，大家都對台灣民主選舉已有經驗值，這10天他們也是把它當做一場選舉應對，本來是4年1次的選舉，沒想到這次民進黨當家鬧事，讓1年之後又要再選一次，完全在浪費政府的公帑、浪費老百姓口袋裡面的錢，但呼籲7月26日，市民要勇敢地站出來投下不同意罷免。

罷免鄭正鈐說明會直播：

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罷免高虹安說明會直播：

新竹雙罷公辦說明會領銜人戴振博細數罷免鄭正鈐理由，鄭正鈐也稱此次罷免不具正當性。（記者洪美秀攝）

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