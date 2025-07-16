因應立委罷免案 北檢「查察妨害罷免執行小組」今揭牌

因應第11屆立法委員罷免案，台北地檢署成立「查察妨害罷免執行小組」今日上午舉行揭牌儀式。（記者吳昇儒攝）

2025/07/16 11:34

〔記者吳昇儒、王定傳／台北報導〕第11屆立法委員罷免案將至，台北地檢署為了維護選民公平、公正及乾淨的選舉空間，已啟動各項查察工作。檢察長王俊力表示，除了傳統的查賄制暴外，還有杜絕假訊息干擾、阻絕境外勢力介入及斷絕賭盤效應，目前已與轄內各查察機關密切聯繫，提出強化情資蒐報及查緝策進作為，也成立專責小組檢察官負責偵辦，嚇阻不法。

檢察長王俊力於揭牌儀式上指出，此次罷免投票將於7月26日舉行，現行AI科技技術發達，能產生顛覆性影響，首要就是要杜絕假訊息干擾選舉。而選舉期間，也有許多境外勢力透過各種管道挹注資金進入國內，企圖影響選情，將會加強清查可疑境外資金，期能藉此阻絕滲透來源透過不法管道介入罷免

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選舉時，不法分子會開設賭盤誘引選民為獲取賭金下注並進而投票，這會對於投票結果造成嚴重干擾，也將會嚴查地下賭博管道，壓制罷免賭盤，維護公平。

王俊力說，已成立專責小組負責偵辦此類案件，定會給選民一個公平、公正且乾淨的選舉環境。

因應第11屆立法委員罷免案，台北地檢署成立「查察妨害罷免執行小組」今日上午舉行揭牌儀式。（記者吳昇儒攝）

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