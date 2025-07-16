台東縣鄉鎮市長第一人！池上鄉長林建宏挺罷免 批黃建賓只會舉手

台東縣池上鄉長林建宏公開站台表態支持罷免國民黨立委黃建賓。（記者黃明堂翻攝）

2025/07/16 11:15

〔記者黃明堂／台東報導〕台東大罷免宣講昨晚在卑南鄉太平文衡殿舉辦，立委莊瑞雄、台東縣議員林參天、黃治維、簡維國連袂開講，池上鄉長林建宏也公開表態支持罷免國民黨立委黃建賓；同地點12日國民黨立委謝龍介才來開講，挺罷免、反罷免雙方陣營互別苗頭。

莊瑞雄表示，自從傅崐萁帶著國民黨立委前進中國回來之後，不單單是立委赴中報備制的國安法案至今被卡了500多次，國艦國造、執政黨要的民生法案就是不會通過，台灣擁抱92共識的國會議員跟中國過從甚密，讓民眾非常憂心。

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林建宏是台東縣首位表態支持罷免的鄉鎮市長；他表示，台東選出來的立委並沒有代表台東的鄉親落實職權，為台東爭取監督任何建設預算，黃建賓在立法院唯一的表現就是在立法院舉手，「只要是國民黨、民眾黨提的法案他就舉手，不知道要刪除什麼預算也舉手，我們選出一位不知道到底在做什麼的立委對台東的影響有多大」。

林建宏說，過去因為台灣人的溫和、容忍、謙讓多數人沒有行使過罷免這樣的權利，但問題是這樣的情形還要再忍3年，台東人的公民意識抬頭，知道用罷免的權利改變我們的未來，清楚要用罷免的權利讓一個不適任的立委知道怎麼做才是對的，呼籲台東鄉親出來同意罷免。

立委郭昱晴表示，去年4月26日立法院國民黨團總召傅崐萁帶著17位國民黨立委、立法院各委員會召委面見中國全國政協主席王滬寧，回來之後開啟了立委擴權法案，憲法法庭釋憲宣布違憲又修法癱瘓憲法法庭，導致95%民眾申請釋憲案件全面停擺，今年的總預算仍有許多預算被延宕在立法院，中國政府竟喊出台灣的執政黨不應該搞大罷免、跟國民黨一個鼻孔出氣，拜託鄉親一人拉3票，罷免黃建賓就是罷免傅崐萁，罷免黃建賓就是罷免陳玉珍。

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