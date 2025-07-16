傻眼！台電員工搶復電意外命危 白委質詢竟吼：放柯文哲去救

民眾黨立委陳昭姿（左）在質詢經濟部次長賴建信（右）時指稱，「台灣第一葉克膜專家」是柯文哲，「放他出去搶救是不是更有用，是不是就有機會救回人命呢」！（擷取自國會頻道）

2025/07/16 11:51

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕台電嘉義區處一名員工昨（15）日持續在災區搶修時不幸遭電擊重傷命危，已安裝葉克膜搶救中。民眾黨立委陳昭姿今天在立法院質詢時竟表示，「台灣第一葉克膜專家」是民眾黨前主席柯文哲，「放他出去搶救是不是更有用，是不是就有機會救回人命呢」！

丹娜絲颱風造成嘉義縣電力嚴重受損，台電全力修復，昨傍晚不幸傳出意外。台電嘉義區處36歲李姓員工連日在災區搶修，昨天在義竹鄉修復電力時意外遭電擊重傷，緊急送至台南市柳營奇美醫院搶救後，心臟功能回復，但呼吸略衰竭，上半身約有20%燒燙傷，安裝葉克膜在加護病房持續觀察中。

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立法院社會福利及衛生環境委員會今（16）日邀請環境部部長、經濟部、海洋委員會、農業部、內政部、國防部、金融監督管理委員會，對「光電設施對環境影響情形」進行專題報告，並備質詢。

陳昭姿在質詢經濟部次長賴建信時質問經濟部長郭智輝今天為何請假缺席？賴建信回答，因為台電員工出意外，賴建信趕往當地。陳昭姿質疑：「（經濟）部長有能力搶救是不是？」接著激動發言：「『台灣第一葉克膜專家』是誰？不是柯文哲嗎？放他出去搶救是不是更有用？是不是有機會救回人命呢？」她還提到台電董事長曾文生，質疑「曾文生行嗎？郭智輝行嗎」？

政治工作者周軒也在個人社群平台轉述質詢內容，網友紛紛留言「一般人離開職位都需要一段時間重新熟悉，更何況已經離開了8年之久？（實際上已超過10年）」、「這邏輯神奇了」、「為了挺柯，喪心病狂」、「台電歸經濟部管，雖然不喜歡郭，但長官去探視員工不該嗎？」還有網友提到，柯文哲過去曾自稱自己「不會開刀」，留言表示：「柯引進葉克膜，但他不會裝」、「柯文哲不會手術（還很多人不知道）」。

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