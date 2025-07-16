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    金門宣布7/26金廈泳渡停辦 海上長泳唯一中國團體獲准專案入境

    金門縣副縣長李文良（右）率縣府教育處處長孫麗琪（左）說明今年金廈泳渡停辦 原因及相關事宜。（記者吳正庭攝）

    金門縣副縣長李文良（右）率縣府教育處處長孫麗琪（左）說明今年金廈泳渡停辦 原因及相關事宜。（記者吳正庭攝）

    2025/07/16 11:25

    〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣政府今天（16日）宣布，由於教育部體育署未明示准、駁，今年原訂7月26日舉辦的「金廈泳渡」活動確定停辦。不過，這一波專案申請中，只有一個中國團體獲體育署同意入境參加27日金門海上長泳，是來自廣東省潮州市游泳協會26人團體。

    縣府教育處表示，金廈泳渡活動有208名來自中國的選手、教練、工作人員，縣府依規定於5月28日、6月20日分別函送中方申請專案入境人員名冊至教育部體育署審查；體育署14日來函回復，未確認申請案的准駁，致使參賽選手無法完成入境金門的相關證件申辦作業，今年金廈泳渡活動無法辦理。

    副縣長李文良說，金廈泳渡是一個延續10幾年的活動，已有一定的品牌跟知名度，同時也是選手交流很好的機會，又能直接帶動地方經濟、民生，對於活動停辦，深感遺憾。

    李文良說，陸委會日前表達「不建議辦理」的立場，應該可以看出主要是國安問題，認為活動有統戰的意涵；縣府希望，如果可以把這些因素降低的話，是否就有機會再舉辦？

    他說，金廈泳渡停辦要思考的不只是經濟損失，還要考量整個地區未來的發展，縣府也希望跟中央保持良好的對接，畢竟地方政府在很多政策上還是需要中央的支持；縣府希望今年金廈泳渡的停辦只是單一事件。

    李文良說，目前還是依計畫邀請台灣選手到金門，縣府仍會展現誠意說明，並盼取得諒解。他說，中方在得知金廈泳渡可能無法舉辦時，也同樣表達了遺憾的立場。

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