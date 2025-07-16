再打臉民眾黨！ 林志潔：認定事實和主管機關是兩件事情

罷團發言人林志潔。（資料照）

2025/07/16 11:25

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕新竹市雙罷免總部發言人林志潔今天發文稱，收到法務部廉政署公文回覆檢舉涉貪停職26日要被罷免投票的新竹市長高虹安和新竹市政府違反行政中立，公文明確指出新竹市府違反行政中立原則，卻遭市府發聲明指控其造謠，對此，林志潔表示，民眾黨不要笑死人好嗎！認定事實和主管機關是兩件事情，能否做某種法律的判斷，與是否為主管機關，根本沒有必然關係。

林志潔在臉書PO文表示，檢察官可以認定某機關或某人違反個資法，但個資法的主管機關不是法務部而是國發會。又如法官可以認定專利侵權，但專利法主管機關是經濟部智慧財產局而不是司法院，廉政署負責維護調查公務廉潔，有調查公部門是否有濫用公家資源、是否有公器私用、是否有違反利益衝突、是否有圖利他人的執掌！本來就可以調查，也是廉政的義務，這就是設置廉政官和政風的目的。

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林志潔指出，聽說現在有民眾黨的立法委員，正在質詢法務部本案，大委員應該要知道，本案廉政署已經將相關情資移送地檢署，就偵查中個案質詢並不適當，請問是要施壓法務部和廉政署嗎？林志潔是本案檢舉人，廉政署當然要回函給她，告知檢舉結果，她收到的回覆函文字號是廉政字11412015470號，基於檢舉內容涉及公益，因此向各界說明檢舉結果。

林志潔續指，高虹安市長和邱臣遠代理市長，不但利用公家資源反罷免，還用官網直播反罷免宣講，十目所視十指所指，大家都一清二楚！現在居然惱羞成怒，去遷怒廉政署，利用質詢羞辱官員，實在很惡質。

林志潔直言，至於又要告她嗎？她個人是不希望各位浪費司法資源，但要告就來，難道還怕你告嗎？違反行政中立還不知檢討反省，請大家726趕快站出來罷免這種視法律為無物，濫用公權力的縣市首長和立委！

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