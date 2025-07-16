為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    再打臉民眾黨！ 林志潔：認定事實和主管機關是兩件事情

    罷團發言人林志潔。（資料照）

    罷團發言人林志潔。（資料照）

    2025/07/16 11:25

    黃其豪／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕新竹市雙罷免總部發言人林志潔今天發文稱，收到法務部廉政署公文回覆檢舉涉貪停職26日要被罷免投票的新竹市長高虹安和新竹市政府違反行政中立，公文明確指出新竹市府違反行政中立原則，卻遭市府發聲明指控其造謠，對此，林志潔表示，民眾黨不要笑死人好嗎！認定事實和主管機關是兩件事情，能否做某種法律的判斷，與是否為主管機關，根本沒有必然關係。

    林志潔在臉書PO文表示，檢察官可以認定某機關或某人違反個資法，但個資法的主管機關不是法務部而是國發會。又如法官可以認定專利侵權，但專利法主管機關是經濟部智慧財產局而不是司法院，廉政署負責維護調查公務廉潔，有調查公部門是否有濫用公家資源、是否有公器私用、是否有違反利益衝突、是否有圖利他人的執掌！本來就可以調查，也是廉政的義務，這就是設置廉政官和政風的目的。

    林志潔指出，聽說現在有民眾黨的立法委員，正在質詢法務部本案，大委員應該要知道，本案廉政署已經將相關情資移送地檢署，就偵查中個案質詢並不適當，請問是要施壓法務部和廉政署嗎？林志潔是本案檢舉人，廉政署當然要回函給她，告知檢舉結果，她收到的回覆函文字號是廉政字11412015470號，基於檢舉內容涉及公益，因此向各界說明檢舉結果。

    林志潔續指，高虹安市長和邱臣遠代理市長，不但利用公家資源反罷免，還用官網直播反罷免宣講，十目所視十指所指，大家都一清二楚！現在居然惱羞成怒，去遷怒廉政署，利用質詢羞辱官員，實在很惡質。

    林志潔直言，至於又要告她嗎？她個人是不希望各位浪費司法資源，但要告就來，難道還怕你告嗎？違反行政中立還不知檢討反省，請大家726趕快站出來罷免這種視法律為無物，濫用公權力的縣市首長和立委！

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播