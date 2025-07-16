葉元之助理才是應當立委的人！顏擇雅：就是最想交的那種深藍朋友

國民黨新北市立委葉元之被控對已故助理職場霸凌。（資料照）

2025/07/16 12:42

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨新北市立委葉元之被控對已故方姓助理職場霸凌，方的遺孀再度出面指控，引發外界議論。作家顏擇雅昨日分享相關貼文及看法後，今日表示，她的臉書昨天被許多認識方姓助理的臉友悲憤地洗板，綜合眾人觀點，她表示：「我根本認為當立委的應該要是他，葉連當他助理都不夠格」，她還說方「就是我最想交的那種深藍朋友」。

顏擇雅今日在臉書發文表示，昨一整天她的臉書被許多臉友的悲憤洗版，這些人都認識方姓助理。「我應該沒見過他，也不是臉友。但我相當遺憾，因為他就是我最想交的那種深藍朋友：可以好好談政策與政治實際運作之間的落差，幽默，熱心，對人好，也勤於閱讀。」

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顏擇雅從臉友的敘述中，拼湊出方姓助理的人生如下：念建中時擔任班長，30歲拿到台大碩士，碩士論文是研究中國的高科技產業，在超難考的中央社跑過第一大線國會新聞，離開新聞界之後先擔任郝龍斌任市長時代的北市府秘書處主任研究員，然後去海基會擔任綜合處副處長（看來是事情最雜，長官不懂的都丟給他的那種副處長），前總統蔡英文上台後變成藍委李貴敏的助理，再來才是最後一個工作，葉元之的助理。

顏擇雅問，不知大家在職場上有沒認識這種人，明明很優秀，也很有理想，比誰都任勞任怨，好人一枚，但不知為什麼就是會被能力不如他，年紀也比他小的人超越，甚至踩在腳底下。這樣的人55歲就離世，職稱只是一個助理，離世前還要失去勞保，離世後再被指稱能力不足，「讓我讀了非常難受，不捨」。

顏擇雅表示，這篇發文沒要為大罷免催票，也沒要指控國民黨的墮落。只想說，如果大家身邊有這樣的人，一定要多多幫他打氣，讓他感受到溫暖。「如果你看到這樣的人沒受到善待，一定要多多幫他講話，幫他爭取應該有的權利。」

顏擇雅最後說，許多報導都有寫出方姓助理的名字。但因為她不是他朋友，又聽說遺孀不希望寫名字，她只好也寫「方姓助理」。「要不然，我根本認為當立委的應該要是他，葉連當他助理都不夠格。」

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