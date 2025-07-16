花蓮罷免傅崐萁公辦電視說明會登場 首回合火爆交鋒

立委傅崐萁說明自己任內的表現。（記者花孟璟翻攝）

2025/07/16 11:00

〔記者花孟璟、游太郎／花蓮報導〕花蓮縣立委選區的罷免傅崐萁立委案今天（16日）上午在花蓮縣選委會舉辦公辦電視說明會，開場前就有罷免方民團及反罷免的國民黨花蓮縣議會黨團及志工現場舉牌、喊口號互嗆，大批警力到場維持秩序，雙方第一回合就火爆交鋒、火藥味十足。

贊成罷免方由傅崐萁罷免案連署領銜人李美玲說明，她說，要站出來罷免立委，對大多數善良花蓮人來說，是很困難的事情，但今天是要罷免一位嚴重失職的立委，並列出包括毀憲亂政、無理凍結預算、回家的路仍沒有改善等三大失職，呼籲花蓮人，憲法給人民選舉罷免權，7/26請大家出來投贊成罷免票！

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李美玲說，花蓮已經給傅崐萁、徐榛蔚夫妻倆23年了，花蓮還要繼續讓他們掌握嗎，為了政治利益跟妻子假離婚、內線前科，出售理想大地土地，擔任審預算的立委更讓人無法信任，傅崐萁23年許多的國道六號兩年通車，政府零出資，到現在還是跳票，花蓮到目前也變成花蓮到台東的通道，沒辦法留下遊客；日出大道更成為滑倒大道，好事花蓮王、壞事中央扛！

李美玲強調，花蓮公民希望你不要問A答B、答非所問，會加深您問政能力的疑慮，請您不要再提賴總統跟民進黨了！

傅崐萁說，善良美麗的花蓮受到生活干擾，希望改善後山命運，不會颳風下雨就路斷掉，更讓觀光客想到花蓮看世界觀光景點的花蓮，更因交通問題放棄到花蓮。

他感念前總統經國先生，任內推十大建設，就是真正翻轉後山，北迴鐵路開通後，台北到花蓮不再遙遠，北迴鐵路不敷使用，但環島高鐵也應規劃，要讓宜花東都享有舒適安全便捷交通，台灣是一個家庭，花蓮絕對是中華民國國民，不能因為下雨蘇花斷掉，百年古道斷了就回不了家，尤有甚之，鐵路只要強降雨就中斷。

傅崐萁強調，花蓮人的痛苦他非常了解，即便中央不是國民黨執政，仍不屈不撓爭取花東人權益，花蓮地處偏遠人口少，雖然面積全國最大但資源有限，2000年廢省後地方縣市不斷舉債，直到九十九年在縣府後，正式從133億元負債，開始付利息並且還債，到今年為止，我們兩人已經把負債降到70議員，不只每年施政要完成，還要付利息跟還債，花蓮需要資源。是花蓮人口稀少，分配比例少，建設花蓮何其困難。

罷傅領銜人李美玲說明罷傅理由。（記者花孟璟翻攝）

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