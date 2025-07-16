大罷免倒數不能喊「告急」？ 李進勇：具民調外觀就違反規定

中選會主委李進勇表示，今天零點開始，就不可以發佈、轉述、引用各種民調，這點往往有些人會失去注意，違反法律規定。（記者孫唯容攝）

2025/07/16 11:23

〔記者孫唯容／台北報導〕7月26日將舉行首波立委罷免投票，今天起倒數10天禁止發布、引述民調，最重開罰200萬。對此，中選會主委李進勇表示，今天零點開始，就不可以發佈、轉述、引用各種民調，這點往往有些人會失去注意，違反法律規定，「即便具有民調的這個外觀，並不是跟這個學理上的民調有若干的差距，實務上就個案的認定，還是會認為他是有違反規定。」

李進勇指出，今天的零點開始，就不可以發布、轉述、引用各種民調，往往有一些人會失去注意，所以會違反法律的規定，每一次在投票結束之後，都會受理這樣子的案子，都會予以規定的裁罰，一再的強調希望大家一定要嚴格遵守規定，大家不要以身試法。

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媒體詢問講出這種「告急」等字眼也都是不行的嗎？李進勇表示，法律規定的是很清楚的，即便是具有民調的外觀，嚴格的說起來，並不是跟學理上的民調有若干的差距，但是在實務就個案的認定，還是會認為他是有違反規定，我們會做具體事實的認定。

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