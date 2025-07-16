罷免投票倒數10天 國民黨籲慎防民進黨「十大奧步」

國民黨今日上午召開「惡罷只靠仇恨，慎防罷免十大奧步！」記者會。（記者施曉光攝）

2025/07/16 11:27

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨今日上午召開「惡罷只靠仇恨，慎防罷免十大奧步！」記者會，該黨智庫副執行長凌濤指出，國民黨在726罷免投票的倒數10天召開記者會，提醒大家慎防奧步，就是因為民進黨過去選舉爛招出盡，而且劣跡斑斑。

凌濤指出，民進黨最常用的第一種奧步，就是引用賭盤資訊，來引導選戰方向，近期就有某位名嘴提及地下賭盤資訊，檢調單位還不約談嗎？綠營第二種奧步就是賴清德總統、立法院民進黨團總召柯建銘是否可能下週宣布戒嚴？企圖影響這次罷免，尤其柯建銘前幾天還恐嚇要以刑法第100條規定對付在野黨立委。

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凌濤還說，民進黨的第三種奧步有可能因為目前台美關稅談判沒有進展，賴政府會利用假新聞，製造所謂外交成功突破的假象。

國民黨文傳會主委林寬裕則表示，罷團與民進黨如果不抹黑、抹紅，不利用虛假訊息，就不會選舉，他列舉綠營第四、五、六個可能奧步，分別是抹紅國民黨，刻意升高兩岸衝突，虛構藍、白兩黨亂砍預算，以及中選會行政不中立，以各種方法阻撓地方選委會鼓勵大家踴躍投票。

至於其他四種奧步，國民黨發言人楊智伃指出，民進黨會透過虛假影視作品，抹紅國民黨，散布仇恨恐懼，以來源不明的走路工，自導自演抹黑造謠，並且透過反串方式，誤導民眾投票，以及胡亂發送細胞簡訊，製造國人恐慌，就像2024大選前民進黨政府發布國家級警報簡訊一樣。

楊智伃說，民進黨的「十大奧步」不斷困擾在野黨與民眾，呼籲大家要看清這次大罷免，民進黨以造謠、抹黑干擾台灣民主向前進步，國民黨在罷免最後階段也會持續宣傳政績，並說明澄清民進黨的所有謊言。

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