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    726決戰倒數10天！綠營鎖定「7+3」藍委 重兵部署肉搏戰

    立法院國民黨團總召傅崐萁。（資料照）

    立法院國民黨團總召傅崐萁。（資料照）

    2025/07/16 10:42

    〔記者陳昀／台北報導〕726大罷免決戰倒數10天，罷免方與反罷雙方短兵相接，進入全面肉搏戰。據掌握，民進黨全面啟動陸戰助攻罷免團體，力拚投票率5成，並在最有機會的幾個罷區重兵部署；綠營人士也盤點「7+3」名單，鎖定首波罷免國民黨立委「上看10席」。

    綠營目前評估，這波有7位國民黨立委極有機會被罷免成功，除了「非罷不可」的立法院國民黨團總召傅崐萁「擒賊先擒王」，台北市的王鴻薇與徐巧芯、新北市葉元之、桃園市牛煦庭、台中市羅廷瑋、台東縣黃建賓；另新北市廖先翔、桃園市涂權吉、台中市廖偉翔3人目前戰況不穩，但罷免機會可期。

    綠營人士指出，針對前述「7+3」名單，綠營將重兵部署強力動員，目標推升到5成投票率。其中，都會區與花蓮為重點戰區，將在花蓮持續主打「中華民國」牌，以「國旗紅」對比傅崐萁的「共產紅」形象，同時宣傳口號「你投同意，他不知道」，鼓勵選民安心投票。

    綠營分析，罷免成功的三大條件包括「仇恨值高」、「當選差距小」、「與地方同黨民代關係不睦」，上榜的國民黨立委幾乎符合兩項以上要件，尤其是新北市立委葉元之，遭指控霸凌助理的對話曝光，已經完全「踩到人性底線」，不需要綠營特別操作，就讓自己深陷政治危機。

    國民黨新北市立委葉元之被已故的方姓助理遺孀指控涉職場霸凌，後續處理被綠營認為讓自己深陷絕境。（資料照）

    國民黨新北市立委葉元之被已故的方姓助理遺孀指控涉職場霸凌，後續處理被綠營認為讓自己深陷絕境。（資料照）

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