牛煦庭反罷布條被破壞 桃警：已展開調查

立法委員牛煦庭的「不同意獨裁，不同意罷免」布條，被人破壞。（擷取自牛煦庭臉書）

2025/07/16 11:02

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市第1選區國民黨立法委員牛煦庭面臨罷免，國民黨中央黨部在牛的轄區內懸掛布條，呼籲民眾「不同意獨裁，不同意罷免，7月26日一定要投票」，其中位於桃園區至善街的1面布條被人破壞，牛打趣在臉書上PO文寫道：「不能因為韓院長（指韓國瑜）讚美我是美男子，就這樣對付我的布條吧！」

桃園警分局指出，雖未接獲國民黨或牛煦庭陣營報案，但已主動介入了解，將追查破壞布條的對象與原因。

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牛煦庭說，雖說資源有限，但他一向不太計較這種「鳥事」，不過他還是要藉此次機會提醒支持者，在最後一段時間，衝突挑釁會增加、網軍出征成常態、對手的抹黑造謠更是不可能停息；呼籲支持者，如果覺得胡鬧、覺得生氣，請回家後再幫他多拉10票，化不滿為行動，就是最好的回應。

「罷免團體最後3天，都將集中火力在第1選區活動」，牛煦庭說，對手就是要除掉最年輕的藍委，要打倒在野黨復興的希望，更要幫助民進黨嚇退所有不同意見；請支持者們定下心，相信國民黨的節奏，專注於催票、拉票，26日出門投下不同意罷免票，才能終結政治歪風。

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