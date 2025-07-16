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    大罷免+5何時投票？李進勇：地方選委會查對結果7/18公佈

    外界關注剩下5席藍委罷免案何時投票？中選會主委李進勇今（16）日受訪指出，預計將於18日下午時段在例行性召開的委員會議中予以審定。（記者孫唯容攝）

    外界關注剩下5席藍委罷免案何時投票？中選會主委李進勇今（16）日受訪指出，預計將於18日下午時段在例行性召開的委員會議中予以審定。（記者孫唯容攝）

    2025/07/16 10:55

    〔記者孫唯容／台北報導〕首波大罷免24席國民黨立委罷免案將在26日投票，接下來8月23日有南投縣藍委馬文君、游顥罷免案會併同「核三重啟」公投一起舉行，另外，外界關注剩下5席藍委罷免案何時投票？中選會主委李進勇今（16）日受訪指出，預計將於18日下午時段在例行性召開的委員會議中予以審定，同時也會決定投票的日期，到時候委員會的決定會再對外來做公布。

    中選會稍早發佈新聞稿指出，針對各界另關注5件區域立委罷免案補提查對結果部分，新北市選委會（羅明才1件）、台中市選委會（顏寬恒、楊瓊瓔、江啟臣等3件）、新竹縣選委會（林思銘1件）皆已由各該市縣政府戶政事務所、各該市縣選委會依法完成查對工作，前述3個市縣選委會業依法定程序召開委員會完成初審並陳報至中選會。

    李進勇今天上午出席立法院內政委員會考察台北市「中山區公所罷免案投開票所規劃」時，接受媒體訪問時指出，目前補件的查對案件一共5件，地方選委會都已經完成查對的作業，那查對的結果也已經回報到中選會來，他們會提到7月18號後天的委員會來進行審定，那在審定後也會決定投票的日期，到時候委員會的決定將會再對外來做公布。

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