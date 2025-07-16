726罷免決戰倒數10天 國民黨前操盤手稱「這幾席」不樂觀

國民黨主席朱立倫呼籲支持者只要726出來投不同意罷免票，「每一席都能守住」。（資料照）

2025/07/16 10:28

〔記者施曉光／台北報導〕決定24名藍營立委去留的大罷免投票，今日進入最後倒數10天階段，對於外界關切「罷情」，國民黨方面無意具體評估，黨主席朱立倫日前呼籲支持者726出來投票，「每一席都能守住」，而曾經操盤藍營組織選戰的前國民黨副秘書長、前組發會主委張雅屏的最新評估認為，最後被罷免掉的藍委人數可能在3到5席。

張雅屏分析，在基本盤藍大於綠的罷免地區，投票率至少要拉高到5成5，甚至是5成7、5成8，就有可能保住國民黨立委，但目前估計催票能量只有5成，因此最後10天能否進一步激發出反感罷免的潛在民眾出來投票，就是關鍵。

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張雅屏指出，在第一批立委罷免催票接近尾聲之際，綠營動員能量看起來已經有些後繼乏力，挺罷力量能否再擴大，是個不小的問題，至於反罷的一方，被罷立委危機感強烈，但國民黨尤其是地方黨部，雖然已經開啟電話拜票等傳統選舉招數，但仍顯乏力。

他說，罷免是仇恨投票，就看誰比較讓人討厭，而不是靠利多的支持投票，最後階段就看誰在幫敵方「添柴火」，目前看起來民進黨「改得很快」，賴清德總統緊急喊停爭議的「團結國家十講」，反而是國民黨自以為聰明，「以為裝可愛會被認同」，他以普發現金1萬元為例，許多藍委在國會殿堂數鈔票，招致社會不少反感，而且藍營還在用傳統的選舉動員模式應對，這是很奇怪的地方。

對於國民黨可能被罷免的人數，張雅屏評估可能在3到5席之間，除了因為選區結構的先天因素，處於非常危險狀態的桃園市立委涂權吉、新北市立委葉元之、台東縣立委黃建賓，還有被綠營指控涉案的新竹市立委鄭正鈐，若還有意外，台北市5席藍委中有可能掉一席，其中以王鴻薇、李彥秀較為危險。

國民黨文傳會主委林寬裕說，雖然多數民意反對罷免，但因為民進黨很有可能會出奧步，所以每一席國民黨立委都很危險，國民黨會持續催票。

在最後倒數階段，國民黨以一席都不能掉為目標，持續安排助講團前往各地支援被罷立委，並舉辦區域大型造勢，25日的「選前之夜」將在凱達格蘭大道造勢，選前黃金週19日要在新北市、台中市舉行反罷造勢，20日在桃園市舉辦。

國民黨最近的反罷訴求是大罷免若成功，「現金、放假一場空」，呼籲民眾如果想要保有立法院已通過增加的「4+1」國定假日，並延續普發現金1萬元福利，就要站出來反罷免，確保國會監督力量。

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