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    藍營7/19新北反罷大造勢 侯友宜將出席挺藍委

    新北市長侯友宜將出席本週六在板橋第一運動場舉辦的「反惡罷 新北愛國者行動」，力挺新北市國民黨立委。（記者賴筱桐攝）

    新北市長侯友宜將出席本週六在板橋第一運動場舉辦的「反惡罷 新北愛國者行動」，力挺新北市國民黨立委。（記者賴筱桐攝）

    2025/07/16 10:16

    〔記者賴筱桐／新北報導〕國民黨將於7月19日下午在新北市板橋第一運動場舉辦「反惡罷 新北愛國者行動」，新北市長侯友宜今天表示，新北6個國民黨立委盡心盡力，為人民和新北市爭取建設，他會跟所有立委站在一起，共同面對挑戰。

    侯友宜今天在市政會議後，媒體詢問是否出席本週六在板橋舉行的反罷免大型造勢活動，希望表達什麼訴求？

    侯友宜回應，新北市6個國民黨立委盡心盡力，為人民、新北市爭取更多建設，同時負起國家安定發展的責任，多年來立委們都很努力，他會跟新北市的立委站在一起，共同面對挑戰，也會積極回應人民需求，解決人民問題，希望大家一起加油。

    國民黨指出，「反惡罷 新北愛國者行動」活動將於19日下午4點在板橋第一運動場展開，國民黨新北市立委為民奔走、拚政績，守住地方建設預算，為新北市爭取373億元建設經費，照顧所有新北市民，提升生活品質，卻遭到民進黨的惡罷威脅，號召民眾用行動支持為民喉舌的立委，守住新北、守住民主。

    邀請出席的國民黨立委包括第1選區洪孟楷、第7選區葉元之、第8選區張智倫、第9選區林德福、第11選區羅明才、第12選區廖先翔，國民黨主席朱立倫、侯友宜也會上台宣講，現場開賣不同意罷免T-shirt。

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