罷洪「刻不容楷」51戰隊淡水催票 吳思瑤揭新竹「要變天」

民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤今率領「五一戰隊」綠委，前進新北淡水與地方議員、公民團體合體站路口催「同意罷免」票。（記者羅國嘉攝）

2025/07/16 09:54

〔記者羅國嘉／新北報導〕首波罷免藍委案投票日倒數10天，民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤今（16日）率領「五一戰隊」綠委，前進新北淡水與地方議員、公民團體合體站路口催「同意罷免」票，吳思瑤表示，立委洪孟楷作為國民黨立院總召傅崐萁的頭號小弟，罷免就是「刻不容楷」，且昨天到新竹現場氣勢如虹「感受到新竹要變天」，呼籲選民726投下同意票，讓國會回歸秩序。

民進黨立委陳培瑜、蘇巧慧、吳思瑤及市議員鄭宇恩今天一早合體到淡水力挺罷團。

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吳思瑤表示，「五一戰隊與公民同行，公民需要我們，我們就走到哪裡。」過去一週五一戰隊分進合擊，深入新竹、台中各地與罷團並肩作戰，感受到選民強烈下架不適任立委的熱情，尤其在新竹明顯感覺到「要變天」氣氛；此次到淡水，鄉親在街頭上的反應非常直接、熱烈，所以新北5席非罷不可，尤其作為傅崐萁頭號小弟的洪孟楷，真是罷免「刻不容楷」。

蘇巧慧、陳培瑜指出，「五一戰隊」來到新北就是要把同意票催出來，希望倒數10天，全國人民能夠重視此訊息，大家一起在726投同意，讓台灣的國會恢復秩序。

鄭宇恩說，日前與罷團一同掃街時，現場支援的車隊隊伍綿延、氣勢強大，沿途民眾反應熱烈，從過去的冷淡態度轉變為主動揮手加油，顯示基層支持度顯著上升，所以對於罷洪「非常有信心」。

洪孟楷表示，這場罷免戰情勢非常緊繃，綠營火力全開、動員到位；但藍營很多支持者還沒意識到，這不是民調比人氣，而是票票計較的選戰，如果反對罷免者沒有出門投票，罷免就真的有可能過關，呼籲選民一定要把這訊息告訴更多人，唯有大家團結動起來，才能讓這場罷免變成「大失敗」。

民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤今率領「五一戰隊」綠委，前進新北淡水與地方議員、公民團體合體站路口催「同意罷免」票。（記者羅國嘉攝）

民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤今率領「五一戰隊」綠委，前進新北淡水與地方議員、公民團體合體站路口催「同意罷免」票。（記者羅國嘉攝）

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