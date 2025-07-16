提同意罷免10理由 尹立：7/26將寫台灣民主新頁

尹立彙整同意罷免10理由，呼籲民眾7/26出來投票。（翻攝臉書）

2025/07/16 09:46

〔記者王榮祥／高雄報導〕罷韓四君子、前高市文化局長尹立，今發文彙整票投同意罷免的10個理由，呼籲選民7月26日出來投票，這一票將寫台灣民主新頁。

尹立首先強調，罷免是人民的法定權利！是憲法保障的公民權利，不是仇恨，是責任與行動；其次因為藍白立委背叛選民的期待，當選後配合傅崐萁、黃國昌毀憲亂政、擴權、親中，違背多數民意。

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第三是要回收權利，民主重開機！投下罷免票，就是否定這場立法院的濫權鬧劇，回收人民賦予的權利，讓國家主人重新選擇；第四個理由是要守住民主底線！不能讓國會成為藍白政客無視民主程序、癱瘓政府、破壞權力分立原則。

第五用選票捍衛台灣主體與國家安全！藍白親中立委頻頻呼應中國統戰話術，民眾不能沉默；第六點他認為沉默就是縱容！不出來投票就是讓他們繼續做亂、做大、做壞。

第七，用罷免提醒立委是人民選出來的，不是老大！民意是監督，不是一次授權、終身免責；第八是因為年輕世代不該背負這些政客的傲慢與貪婪！要為下一代清除政治毒瘤。

第九，罷免可讓國會改革不再只是口號！透過選票清除不適任的立委，民主才會進步；最後因為歷史會記得7月26日，因為人民站出來，改變開始！這一票將寫下台灣民主新頁。

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