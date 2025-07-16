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    羅明才等5藍委罷免補件完成查對 中選會7/18公佈投票日

    國民黨立委罷免案共有31件完成二階連署，其中26件已成案，另有5件進入補件程序。（記者李文馨攝）

    國民黨立委罷免案共有31件完成二階連署，其中26件已成案，另有5件進入補件程序。（記者李文馨攝）

    2025/07/16 09:43

    〔記者李文馨／台北報導〕國民黨立委罷免案共有31件完成二階連署，其中26件已成案，另有5件進入補件程序。中選會今天表示，地方選委會、戶所已完成查對羅明才、顏寬恒、楊瓊瓔、江啟臣、林思銘罷免案，中選會將於本週五（18日）召開委員會審定，屆時也將公佈投開票日。

    中選會今天表示，新北市選委會（羅明才1件）、台中市選委會（顏寬恒、楊瓊瓔、江啟臣等3件）、新竹縣選委會（林思銘1件）皆已由各該市縣政府戶政事務所、各該市縣選委會依法完成查對工作，且前述3個市縣選委會業依法定程序召開委員會完成初審並陳報至中選會。

    中選會說，中選會預計於7月18日下午時段在例行性召開的委員會議中予以審定，屆時審定結果併同投票日期等事宜，也會依例在完成審定程序後對外發稿說明。

    中選會已公告26位立委罷免案成案，其中24案在7月26日投開票，包括傅崐萁、黃建賓、鄭正鈐、林沛祥、萬美玲、魯明哲、涂權吉、牛煦庭、廖先翔、羅廷瑋、黃健豪、廖偉翔、邱若華、呂玉玲、丁學忠、葉元之、王鴻薇、李彥秀、徐巧芯、賴士葆、羅智強、洪孟楷、張智倫及林德福；另外，馬文君、游顥罷免案則在8月23日與公投案同日舉行。

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