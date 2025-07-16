盧秀燕救災說臉書被灌爆 今天無行程只有下班為廖偉翔助講

行政院長卓榮泰偕台中市長盧秀燕昨視察城鎮韌性演習。（資料照）

2025/07/16 09:57

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市昨日舉辦城鎮韌性演習市府總動員，今日市長盧秀燕及市府均沒有公開行程，但面臨首梯大罷免國民黨立委投票倒數，今天上班日無市政公開行程，但下班後則是直奔子兵廖偉翔廟口開講，南投縣長許淑華也在助講名單。

盧秀燕近來戰鬥力十足，上週六、日在北中連趕多場反罷活動，幫面臨罷免的藍委助講，14日赴北屯反罷助講黃健豪時，還透露當天她就在台北、桃園及台中奔波400公里「救6名立委」，面臨大罷免投票倒數計時，盧秀燕今晚下班後又將跟南投縣長許淑華合體挺廖偉翔的廟口開講。

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不過，昨日台中市舉辦全國首場城鎮韌性演習，市府總動員演練，今日包括盧秀燕及市府團隊均無公開行程，也引發關注；台中市府指出，雖無公開行程，但有市政各式會議進行中。

針對盧秀燕近日化身超級助選員，盧秀燕臉書最新貼文是昨日城鎮韌性演習的提醒訊息，但不少網友湧入留言卻多是對她近來助陣反罷而來，有人質疑「不是應該行政中立？竟然可以在支持同黨立委時胡扯？」、「救災還有分我們你們喔？台中需要救災的時候妳跑去哪？」、「妳台中淹水，妳還跑到我們台北來反罷免」；更有人質疑「挺中指立委是正義嗎」。

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