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    葉元之反駁已故助理遺孀控訴 黃帝穎貼公文：蔣市府官方認證打臉

    國民黨立委葉元之。（圖擷取自 葉元之臉書）

    國民黨立委葉元之。（圖擷取自 葉元之臉書）

    2025/07/16 10:43

    黃其豪／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕國民黨立委葉元之已故助理方旭的遺孀馮昭，15日週刊曝光丈夫生前遭葉元之言語霸凌的對話內容，引發外界熱議；葉元之隨後發出4點說明，反駁指控。對此，律師黃帝穎表示，蔣市府勞動局二度勞檢葉元之辦公室，今年4月已認定葉元之違反勞基法，裁罰九萬元。

    黃帝穎在臉書PO文表示，蔣萬安市府公告葉元之違反勞基法，曝蔣市府勞動裁罰公告打臉葉元之，葉元之已故方姓助理的遺孀，揭發葉元之與助理的冷血對話截圖數十張，葉在群組羞辱助理、百般刁難助理，遺孀指控葉侵害5項勞權，徹底打臉葉元之。

    黃帝穎指出，葉元之矢口否認是慣老闆慘遭蔣市府公告違反勞基法打臉，蔣市府勞動局二度勞檢葉元之辦公室，今年4月已認定葉元之違反勞基法，裁罰九萬元，7月2日蔣市府第二度到葉元之辦公室勞檢，發現葉元之竟未依法給付加班費，也未給予特休假，認已涉違反《勞動基準法》。

    黃帝穎直言，蔣市府將「葉元之姓名」及「違反勞基法案號-北市勞動字」刊登政府公告，蔣市府官方認證違法狠打臉慣老闆葉元之。

    黃帝穎貼出蔣市府將「葉元之姓名」及「違反勞基法案號-北市勞動字」刊登政府公告。（圖擷取自 臉書）

    黃帝穎貼出蔣市府將「葉元之姓名」及「違反勞基法案號-北市勞動字」刊登政府公告。（圖擷取自 臉書）

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