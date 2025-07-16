東基醫師劉漢鼎︰黃建賓刪凍防疫預算等於砍台灣人的命

東基醫院醫師劉漢鼎呼籲為挺台東人健康，罷免黃建賓。（記者黃明堂攝）

2025/07/16 09:38

〔記者黃明堂／台東報導〕國民黨立委黃建賓在罷免答辯書中強調「醫護人員獎勵金加碼」，挺醫護、留人才，守護台東人的健康，並指萬一罷免成功，執政黨恐將翻臉不認，台東人福利將成空。東基醫院醫師劉漢鼎則批黃建賓聯合國民黨其他立委刪減衛福部經費，削弱護理人力，一刀刀砍下我們的健康保障。

劉漢鼎說，國內新冠疫情持續上升，黃建賓刪除衛福部60%的宣傳預算和凍結70%業務費用，防疫預算至少被刪減了3783萬，衛福部的宣傳預算驟然刪除，當發生疫情時，因無法宣導，導致疫情防控工作受阻，而使疾病蔓延。業務費用的凍結，更是將會讓全民心理健康﹑癌症篩檢﹑護理人力整備﹑優化兒童醫療﹑防疫整備﹑慢性病防治﹑幼兒托育安全等，各項計畫皆會因此停滯。

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劉漢鼎說，台東人口中，年長者及年幼者眾多，是疾病傳染高風險族群，黃建賓為了惡鬥政府，刪減凍結防疫預算，不顧台東人的死活。黃建賓砍的，不只是預算，是台灣人民的命！

劉漢鼎說，黃建賓與國民黨其他立委，刪減衛福部、疾管署的運作經費，刪減癌症篩檢、弱勢群體的醫療補助，削弱護理人力整備與急診資源。這些預算，本該用來守護你我與家人的健康安全，卻在黃建賓算計下成為犧牲品！黃建賓說這是幫民眾「監督預算」，但真正被監督、被傷害的，是台灣人民的健康保障！

劉漢鼎呼籲，台東人不能再沉默，7月26日為了家中長者與孩童的健康著想，一定要站出來，投下「同意罷免黃建賓」這一票！我們要的，是守護民生的立委，不是冷血砍預算的政客，要送走不顧台東人健康的黃建賓

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