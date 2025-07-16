綠營五一戰隊汐止催票 張宏陸：罷免投同意，反共護台灣

民進黨立院黨團「五一戰隊」16日上午7點兵分兩路前往新北市汐止區站路口，向民眾請託7月26日出來投票；圖由右至左為新北議員張錦豪、立委沈發惠、徐富癸、張宏陸。（記者俞肇福攝）

2025/07/16 09:35

〔記者俞肇福／新北報導〕民進黨立法院黨團「五一戰隊」今天（16日）上午7點兵分兩路前往新北市汐止區站路口，向民眾請託7月26日出來投票，投下支持罷免案，將不適任及親共立委請出立法院。民進黨立委並高呼口號「罷免投同意 反共更有力」、「罷免投同意 國會有秩序」。

民進黨立法院黨團「五一戰隊」兵分兩路，沈發惠、張宏陸、徐富癸與民進黨新北市議員張錦豪站在新台五路、大同路路口，民進黨立委范雲、張雅琳與周雅玲則站在汐止新台五路、連興街口，向通勤族請託，呼籲支持者出來投下同意罷免票。

請繼續往下閱讀...

汐止地區民眾騎車或開車前往台北，經由新台五路或大同路進入南港區，早上7點20分過後，通勤族與車輛陸續增加，有的上班族走路經過跟民代喊加油！有汽車駕駛經過按喇叭，還有坐在汽車後座的婦人或阿公搖下車窗跟民進黨立法院黨團「五一戰隊」比讚！受到支持者的打氣，讓民代喊起來更有力！

張宏陸說，從來沒有看過立法委員反對地方建設，還帶頭砍地方預算的立法委員，這就是汐止選出來的立法委員；另外，現在這些國民黨立委的行為，在以前就是共匪，國人難道願意讓「這樣的共匪」當選中華民國的立法委員嗎？我們是反共護台的罷免，所以懇請大家出來投同意票！讓台灣民主繼續存在，讓中華民國繼續存在。沈發惠、張宏陸、徐富癸3人與張錦豪一同高呼口號「罷免投同意、反共更有力」、「罷免投同意、國會有秩序」。

民進黨立院黨團「五一戰隊」前往新北市汐止區站路口，向民眾請託7月26日出來投票；圖由右至左為新北議員周雅玲、立委張雅琳、范雲。（圖為罷團提供）

從新北市汐止區新台五路匯入大同路的計程車，有支持者搖下車窗，與民進黨立院黨團「五一戰隊」成員揮手比讚！（記者俞肇福攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法