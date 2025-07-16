中國跳腳反對賴總統「竄訪」美國 我外交部嗆：自證是麻煩製造者

巴拉圭總統貝尼亞（Santiago Peña Palacios）14日宣布我國總統賴清德（見圖）將於8月訪問巴拉圭，傳出總統出訪規劃過境美國。（資料照）

2025/07/16 09:30

〔記者黃靖媗／台北報導〕巴拉圭總統貝尼亞（Santiago Peña Palacios）14日宣布我國總統賴清德將於8月訪問巴拉圭，傳出總統出訪規劃過境美國，中國外交部15日指出，「中國一貫反對台灣領導人以任何形式、任何藉口『竄訪』美國的行為」。對此，我國外交部反擊，中國說法為自證是台海乃至全球的「麻煩製造者」。

中國外交部發言人林劍昨日針對賴清德出訪巴拉圭且傳出將過境美國表示，美方必須嚴肅考慮台灣問題對中美關係的敏感性，應謹慎處理，並說「中國一貫反對台灣領導人以任何形式、任何藉口『竄訪』美國的行為」。

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對此，我國外交部表示，中華民國台灣作為一個主權獨立國家，總統出訪邦交國及過境美國均是長期慣例，早已行之有年，中國無權干涉。

外交部指出，北京當局若以此藉口，逕為恐嚇、干涉，阻止我國與國際社會往來，不僅傷害台灣人民感情，更自證其為台海乃至全球的「麻煩製造者」、企圖片面改變現狀的一方，當遭國際社會譴責。

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