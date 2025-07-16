大罷免倒數！民進黨51戰隊中和催票 遇女子怒吼「吵什麼吵」

民進黨民代支援罷團，立委林淑芬（左二）、李坤城（左三）、陳俊宇（右一）、新北市議員張維倩（右二）、張嘉玲（右三）、前立委江永昌（左一）上午在新北市中和區街頭宣傳，為大罷免催票。（記者陳奕劭攝）

2025/07/16 09:33

〔記者陳奕劭／新北報導〕726首波藍委大罷免投票日倒數10天，選戰日漸白熱化，「雙和罷團」發起罷免國民黨新北市中和區立委張智倫、永和區立委林德福，今天（16日）上午與「51戰隊」立委林淑芬、李坤城、陳俊宇，還有市議員張維倩、張嘉玲、前立委江永昌一同站路口催票宣傳。有不少機車騎士路過默默比讚，但也遇見一名女子隔街怒罵對峙。

距離大罷免倒數10天，民進黨立院黨團發起「與公民同行」，「51戰隊」與公民一同站上街頭，攜手護衛民主。今天林淑芬、李坤城、陳俊宇，張維倩、張嘉玲、江永昌等人前往中和路口宣傳，眾人齊喊「726投同意，大罷免大成功」，並拿起麥克風向通勤族、機車騎士表達訴求，獲得部分路過的支持者比讚回應。

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但也遇到一名女子在對街向民進黨立委們怒吼「吵什麼吵阿！？可以這麼搞嗎？別人都不用休息是不是？莫名其妙！」，隨後這名女子被警察勸阻後離開現場，女子情緒依舊不滿，對罷免仍有許多抱怨，後續未爆發更大的衝突。

民進黨民代今天到新北市中和站路口為大罷免催票，一名不同意見的女性在對街嗆聲。（記者陳奕劭攝）

立委林淑芬、李坤城、陳俊宇，市議員張維倩、張嘉玲、前立委江永昌一同站路口催票宣傳，催726大罷免同意票。（記者陳奕劭攝）

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