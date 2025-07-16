出席美國國慶酒會 陳其邁:盼深化台美合作

高雄市長陳其邁受邀出席美國在台協會高雄分處舉辦的美國國慶酒會，一起分享美國喜事。（記者王榮祥攝）

2025/07/16 08:50

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市長陳其邁15日會晤美國在台協會（AIT）處長谷立言，當晚則出席由美國在台協會高雄分處舉辦的美國國慶酒會，陳其邁感謝谷立言積極推動台美互動，期盼未來能更深化台美合作。

高市行國處說明，谷立言處長第二度拜會高市府，雙方就台美經貿合作、區域安全及教育等議題進行深度交流，谷立言也特別慰問受到丹娜絲颱風影響的南台灣民眾。

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陳其邁感謝美國聯邦眾議院通過「不歧視台灣法案」（Taiwan Non-Discrimination Act），大力支持台灣加入國際貨幣基金組織（IMF），也謝謝谷立言處長上任以來，積極推動台美在韌性、安全及經貿等領域的合作。

陳其邁強調，中央與地方政府都深刻意識到在安全議題上與美方合作的重要性，而在經貿領域，相信台美雙方皆能共創符合雙邊利益的成果；在教育文化方面，他鼓勵台灣學生赴美留學，樂見更多美國學子選擇來台灣學習，透過教育深化台美民間友誼。

美國國慶酒會上，陳其邁代表高雄市民祝福美國生日快樂，也特別感謝美國在台協會和美國在台協會高雄分處的居中協助，讓高雄和美國互動更密切。

高雄國際龍舟賽的國際友好互動也再次成話題！美國在台協會高雄分處長張子霖主動分享「個人小小喜悅」，去年龍舟賽美國隊落後市府隊，打趣感謝今年議會隊和市府隊擦撞，讓美國隊藉機超越，拿下第二名，他形容「友善的競爭，體現了我們與南台灣朋友們建立的真摯友誼」。

陳其邁幽默回應，沒想到今年國際龍舟賽引起迴響，期待明年聯合美國隊、日本隊，一起超越今年冠軍議會隊。

美國在台協會谷立言處長拜會高雄市長陳其邁，雙方就台美經貿與教育等議題交換意見。（高市行國處提供）

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