賴清德說救災不能都靠國軍 馬文君要黑熊學院出馬

國民黨立委馬文君質疑拿政府補助的黑熊學院怎麼不出來救災。（馬文君辦公室提供）

2025/07/16 09:00

〔記者劉宛琳／台北報導〕丹娜絲颱風侵襲中南部，造成台南、嘉義等地慘重災情已逾一週。國民黨立委馬文君表示，自從賴清德總統說救災不能都靠國軍，政府就改派替代役男協助，但她點名，「黑熊學院」拿了政府這麼多補助，平時在開課收錢做全民防衛韌性，「現在不出來救災，什麼時候才要出來」？

馬文君表示，根據國民黨立委謝龍介的說法，光台南就有超過1萬戶民宅毀損、農漁業損失達到4億7千萬元，部分偏遠鄉鎮，很多民宅屋頂都被吹飛，民眾晚上沒地方睡覺，水電甚至網路通訊到現在還沒恢復。

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馬文君說，賴清德總統日前勘災冷血說「救災不能都靠國軍」，「我們政府因為賴總統一席話，不敢再派國軍救災，只好每天拉車派替代役男到南部，協助災民清理家園」。

「請問我們的『黑熊學院』跑去哪了？」馬文君點名「黑熊學院」，質疑收錢開課不就是培養台灣民眾的「防衛韌性」，防災、救災都是課程重點，教授民眾遇到戰爭、災難時社區自救的觀念，平時「抗中保台」喊得震天價響，目前「南部災區不就是最適合教學，讓黑熊能展現價值最好的場域」？

馬文君說，但我們卻看不到「黑熊學院」在這次風災表示過什麼，也沒南下支援救災，賴總統上任後推行「社會韌性」，總統府還成立「全社會防衛韌性委員會」。她想請問，列入委員會、拿了這麼多政府補助的「黑熊學院」現在不出來救災，那什麼時候才要出來？難道，一個丹娜絲颱風就讓黑熊學院這個「韌性」團體現形了？

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