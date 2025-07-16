被爆要災民蓋手印、寫三圍領物資 民眾黨否認

丹娜絲颱風日前襲台，對南台灣造成嚴重災情。圖為台南七股區大量電桿傾倒，有待台電人員搶修。圖為示意圖。 （台電提供）

2025/07/16 10:02

首次上稿 09:24

更新時間 10:02

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕丹娜絲颱風日前襲台，對南台灣造成嚴重災情，社會各界也陸續伸出援手，但有媒體報導指出，有民眾控訴，民眾黨的地方團隊發放物資時竟要求災民要留下身分證字號、住址等資料，甚至要求得填寫「三圍」資料及蓋章或手印才能領取，引發外界批評。對此，民眾黨否認過度收集個資，並強調切勿扭曲善心。

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有媒體消息指出，有民眾黨地方團隊在台南市發放物資，卻爆出收集個資、向災民要求填寫三圍資料等爭議。有民眾指控，某基金會與民眾黨人士在七股區頂山里發放物資，不料災民要領取時不僅被要求要簽名、填寫身分證字號、電話、住址，還要蓋章，若沒印章就得蓋手印。且在救援物資中也包含內衣，女性一開始還被要求填寫三圍資訊，在現場民眾強烈抗議下才取消。

針對相關指控，民眾黨方面則否認過度收集個資，雖承認有要求民眾簽名，但駁斥有要求留下三圍資料的情況，強調是基於好意發放物資，切勿扭曲善心。

不過這則報導已在網路引發熱議，PTT鄉民質疑「現場帶頭的人有沒有腦子啊」、「如果是男生問三圍算性騷擾了吧」、「正常人根本不會要這些資料」、「沒有同意書就是違反個資法」。

經常在臉書針砭時事的粉專「孟買春秋」也批評「要個資和三圍？這個黨還可以再噁心一點」。臉書粉專「貓與邪佞的手指」更發文分享，「滿多民眾黨支持者來洗說民眾黨在台南，災民領物資時要登記三圍這事是造謠。明明報導截圖是對民眾黨相對友善的媒體。如果覺得有造假，或是報導不夠正確，那你實在應該去跟該媒體抗議。」，並指「根據報導，承認登記胸圍的是民眾黨台南黨部林乃立」，報導中提及林乃立回應，「發團體是外地善心團體，每個團體有他們的作業方式，我只能尊重，並跟里民耐心講解」。

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