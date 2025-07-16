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    挺過罷免一戰成名 南投陳玉鈴投入花蓮罷傅

    南投縣議員陳玉鈴，15日前往花蓮吉安鄉市場向攤商與民眾揮手致意。（陳玉鈴提供）

    南投縣議員陳玉鈴，15日前往花蓮吉安鄉市場向攤商與民眾揮手致意。（陳玉鈴提供）

    2025/07/16 08:35

    〔記者張協昇／南投報導〕國民黨發動罷免民進黨南投縣議員陳玉鈴失敗，陳玉鈴一戰成名，繼續投入大罷免行動，昨第一站即前往花蓮，參與當地罷團罷免傅崐萁行動。陳玉鈴與罷團志工站在街頭高呼「心中有國旗、罷免傅崐萁」的口號，呼籲選民7月26日用堅定的心出門投下同意罷免票，罷免親共頭目傅崐萁，讓花蓮及整個台灣更安定、更美麗!

    擔任民進黨南投縣黨部主委的陳玉鈴，因協助罷團罷免藍委游顥，遭游顥陣營發動報復罷免成案，是這次大罷免，全國唯一進入三階罷免民進黨民代的選區，惟13日投票結果，同意罷免票未過25％門檻，罷免失敗。

    「花蓮的朋友，南投阿鈴來了！」陳玉鈴成功挺過罷免案後，隨即繼續投入大罷免行動，昨第一站即前往「特級戰區」花蓮縣的花蓮市及吉安鄉的市場，參與當地罷團罷免傅崐萁行動，呼籲選民踴躍站出來投下同意票，罷免親共頭目傅崐萁，受到支持者熱烈歡迎。

    陳玉鈴表示，透過罷免，讓親共傷害台灣的立委離開立法院，終止國會亂象，讓政府恢復正常運作，是她一貫堅定信念，距離7月26日第一波罷免藍委投票日進入倒數衝刺，她將繼續參與其他縣市罷團的罷免行動，7月26日過後再回防南投，全力投入8月23日第二波投票罷免游顥、馬文君行動，籲鄉親全力支持。

    南投縣議員陳玉鈴（左3），15日赴花蓮參與當地罷團罷免傅崐萁行動。（陳玉鈴提供）

    南投縣議員陳玉鈴（左3），15日赴花蓮參與當地罷團罷免傅崐萁行動。（陳玉鈴提供）

    南投縣議員陳玉鈴挺過罷免，繼續投入大罷免行動。（陳玉鈴提供）

    南投縣議員陳玉鈴挺過罷免，繼續投入大罷免行動。（陳玉鈴提供）

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